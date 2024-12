Madre de jefa de Prensa de Díaz-Canel protesta por apagones en Cuba: "Algunos ya perdieron la vergüenza"

Vídeos relacionados:

María del Carmen Hernández Carús, madre de Leticia Martínez Hernández, quien funge como Jefa de Comunicación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, expresó su indignación en redes sociales por los constantes apagones en Cuba y la falta de respuesta por parte de la Empresa Eléctrica.

En un extenso post de Facebook, Hernández Carús denunció la situación de abandono e indolencia ante su reclamo de averías, que había dejado a su hogar parcialmente sin servicio eléctrico durante más de 24 horas.

Lo más leído hoy:

Captura de pantalla post de Facebook (eliminado) / María del Carmen Hernández Carús

“Mañana no iré a trabajar y tal vez tampoco trabajaré pasado mañana, todo depende de cuando el despachador de la Empresa Eléctrica de Santa Clara, entienda que debe enviar un carro a resolver el problema que hay en la alimentación de mi casa”, dijo la profesora de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV).

Según Hernández Carús, sus reportes a la Empresa Eléctrica de Santa Clara cayeron en un saco roto, con lo cual no le quedaba otra opción que quedarse en casa y faltar a su trabajo para quedarse esperando el restablecimiento del servicio.

Captura de pantalla post de Facebook (eliminado) / María del Carmen Hernández Carús

“He llamado varias veces para recordarles y para preguntar cuándo atienden mi queja, pero los operadores, por supuesto, no saben, solo dicen que en algún momento me atenderán. No conozco si en Santa Clara hay alguna situación de emergencia que los tenga tan ocupados. Cuando hice la queja, la joven que me atendió me preguntó: ‘¿Pero es solamente en su casa?’. ‘Sí’, le dije. Intuí al responder que mi prioridad sería casi nula, pero ahora ya veo que NO ES CASI, ES NULA”, indicó la madre de Leticia.

En su post de Facebook, que posteriormente eliminó, la profesora universitaria narró cómo, tras una jornada de apagón programado, su hogar quedó sin una de las fases eléctricas, limitando la energía a una sola habitación de la casa.

Redactadas con una mezcla de indignación y arrogancia, sus palabras fueron capturadas por internautas cubanos que denunciaron la hipocresía de Hernández Carús, que borró de sus redes la crítica publicación con la que se desahogó, para sustituirla por otra, todavía más petulante, y con claros indicios de nepotismo y manifestaciones de trato privilegiado por ser la madre de una alta funcionaria del régimen cubano.

Captura de pantalla post de Facebook (eliminado) / María del Carmen Hernández Carús

“Quién sabe si están esperando a que haya más reportes de por acá, para ahorrar combustible, ¿verdad? Tengo esperanza de que un día vengan los linieros, tengo esperanza en que mi jefe no me descuente los días que faltaré, tengo esperanza de que mis alumnos comprendan mi ausencia, en fin, que la esperanza es lo último que se pierde, como dice el dicho. Porque la vergüenza, no, la vergüenza ya algunos la perdieron”, afirmó la docente en la UCLV, el “alma mater” de Díaz-Canel.

El post de Hernández Carús desató reacciones encontradas en las redes sociales. En Twitter, el usuario Liborio calificó su postura como “contrarrevolucionaria y egoísta” por denunciar públicamente y exigir atención prioritaria. “Negarse a trabajar mientras reclama un salario no es precisamente ‘pensar como país’”, comentó irónico el usuario, tildando la acción de “traición”.

“Sí, realmente tengo muchas puertas donde tocar, que de seguro se abren enseguida y no se abren por privilegios o prebendas. Se abren porque las mías, mis puertas, siempre han estado abiertas”, dijo Hernández Carús en la nueva publicación que realizó luego de eliminar la primera.

Respondiendo veladamente a las críticas surgidas tras la publicación inicial, en la que algunos insinuaron que había utilizado su conexión con el gobierno o su hija para resolver el problema. Hernández Carús se esforzó en aclarar que la solución llegó gracias a la intervención de exalumnos suyos, quienes ofrecieron ayuda de manera desinteresada, y no por influencia política o familiar.

“No me voy a detener en los que, desde su resentimiento con la vida, destilan veneno a toda hora e insinúan que la solución llegó a través de Leticia. Pude haberla llamado para que me ayudara. Es más, tengo línea directa más alta, pero no la usé, en la casa donde ella se crio y la crie yo, todos andamos con la mirada limpia y sin prebendas, nada tuvo ella que ver con la solución del problema, sigan ustedes consumiéndose en su pestilencia. Dan vergüenza y lástima”, dijo la madre de la Jefa de Comunicación del Palacio de la Revolución, presumiendo de sus "puertas abiertas".