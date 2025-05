Cubana denuncia entre lágrimas arresto de su esposo en corte migratoria de Miami: "Solo trabaja como un mulo"

Una escena cargada de dolor y desesperación protagonizada por la cubana Janet Correa ha puesto rostro humano a la creciente ola de arrestos de inmigrantes indocumentados en los pasillos de la corte de inmigración de Miami.

En un video difundido por Univisión, se le ve llorando desconsoladamente tras la detención de su esposo por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Eso es una injusticia, una gran injusticia", gritó entre lágrimas la mujer, residente legal en Estados Unidos.

Su esposo, que no tiene antecedentes penales, fue arrestado el jueves justo tras presentarse a una cita rutinaria en su proceso migratorio.

"Desde que llegó a este país lo único que ha hecho es trabajar y trabajar como un mulo", denunció Correa con la voz quebrada.

Según relató su abogada, ICE actuó inmediatamente después de que el juez desestimara el caso del hombre.

"Le pedí al juez que me dejara oponerme a la posición del gobierno, pero no me lo permitieron", aseguró la letrada, quien anunció que acudiría a las oficinas de ICE para intentar frenar una deportación inminente.

Este caso no es aislado.

Apenas un día antes, Julio David Pérez Rodríguez, un joven cubano de 22 años que había solicitado asilo, fue detenido por ICE al salir del tribunal de inmigración en el centro de Miami.

Su madre, Ivonne Rodríguez, presenció el arresto. "Siento mucho dolor. Nunca esperé que en un país libre esto pasara, un país donde uno viene a buscar libertad", dijo a Telemundo 51.

Rodríguez denunció además que su hijo formaba parte del mismo caso de asilo con el que ella obtuvo la residencia legal.

La táctica usada por ICE -desestimar casos migratorios para poder aplicar la remoción expedita- ha sido calificada por abogados y activistas como una estrategia "legal, pero profundamente cuestionable".

La deportación expedita permite expulsar rápidamente a inmigrantes que no puedan demostrar temor creíble de persecución o que no hayan solicitado asilo formalmente, sin necesidad de una audiencia completa.

Abogados de inmigración, como Ismael Labrador y Antonio Ramos, advierten que esta práctica está ganando terreno.

"Te están desestimando el caso y luego te esperan en el pasillo para arrestarte. Esto es una gran violación de muchos derechos", señaló Labrador, quien recomendó a sus clientes solicitar audiencias virtuales, aunque reconoce que ICE podría denegar estas peticiones si ya planea un arresto.

Activistas proinmigrantes denuncian una creciente persecución contra migrantes, entre los que hay muchos cubanos y otros latinoamericanos que portan el formulario I-220A.

"Están tratando de seguir la ley para tener una esperanza de legalizarse, y son detenidos apenas salen de sus audiencias. Esto es un operativo calculado, no son arrestos aleatorios", afirmó una vocera de una coalición que monitorea cortes migratorias en el sur de Florida.

Reporteros del Miami Herald documentaron cómo agentes de ICE, vestidos de civil, permanecieron durante horas en los pasillos del tribunal, aguardando a que los jueces cerraran casos para proceder con los arrestos.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que esta estrategia forma parte de un cambio de política migratoria que busca reinstaurar medidas de deportación rápida suspendidas durante la administración Biden, particularmente contra migrantes que ingresaron al país en los últimos dos años.

Mientras crece la incertidumbre entre la comunidad migrante, abogados insisten en que existen alternativas legales, aunque reconocen que estas acciones están generando temor y confusión.

"Estamos ante un momento bien triste y de mucha incertidumbre. Es un peligro lo que está sucediendo", advirtió Labrador.

Para muchas familias, lo que debería ser un paso más en su proceso migratorio se ha convertido en el principio de una pesadilla.

Como expresó una joven cubana a la salida de la corte, "yo lo único que pido es legalizarme en este país y terminar este proceso que es agobiante para todo el mundo".

