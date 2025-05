No queremos recargas desde el exterior: Cubanos dignos reaccionan a la dolarización de ETECSA

Vídeos relacionados:

Ante la reciente decisión de la empresa ETECSA de dolarizar sus principales servicios de Internet móvil y limitar drásticamente el acceso en moneda nacional, algunos cubanos dignos han decidido rechazar cualquier recarga desde el exterior.

La medida, que muchos consideran un acto de exclusión social y una forma de chantaje económico, ha sido duramente criticada tanto por ciudadanos en la Isla como por cubanos en el exilio.

"No aceptaré que le pongan un puto peso en mi nombre a ETECSA. No quiero recargas. Quiero que ETECSA se muera de hambre aunque yo más nunca use un celular", afirmó el abogado Manuel Viera en Facebook, donde criticó la dolarización creciente del país.

Viera calificó a ETECSA como una empresa "antipueblo" en una economía "antipueblo", diseñada exclusivamente para quienes tienen acceso a dólares, mientras el cubano promedio sobrevive entre apagones, escasez y miseria.

"Necesitamos una Cuba diseñada para el cubano de adentro, el que sufre y ya no quiere trabajar", afirmó.

Por su parte, el crítico de arte Jorge de Mello anunció su retiro forzoso de las redes sociales, al no poder costear los nuevos precios impuestos por el monopolio de telecomunicaciones cubano.

"Me niego a pedirles a mis amigos emigrados que le paguen un solo dólar a una ineficiente empresa estatal que practica el jineterismo digital amparada por la falta de libertades", escribió en Facebook.

Para De Mello, lo más alarmante no es solo el alto costo del servicio, sino el "apagón general de justicia y moral" que se impone en la sociedad cubana.

Desde el exilio: basta de ser rehenes económicos

La indignación también se ha hecho sentir entre los cubanos en el exterior.

La activista Saily González Velázquez propuso un "parón total" de recargas a la Isla como forma de protesta: "Nos extorsionan con combos para comer, hoteles para pasear y ahora datos móviles para comunicarse. Ya basta".

González aclaró que no se trata de cortar la ayuda humanitaria o familiar, sino de presionar directamente al régimen a través de su punto débil: el dólar fresco que ingresa por las recargas.

"Hoy son las recargas, pero mañana van a cobrar hasta el agua en dólares. (...) Y si no hacemos algo ahora, nosotros también seremos cómplices del apartheid digital, de la mordaza que esta medida es y de la desigualdad extrema en Cuba", recalcó.

Una estafa orquestada desde el poder

La nueva política de ETECSA impone un límite de 360 CUP mensuales para recargas nacionales -equivalente a apenas un paquete básico de 6 GB- y ofrece paquetes "extra" solo en dólares: 4 GB por 10 USD, 8 GB por 20 USD y hasta 16 GB por 35 USD.

La justificación oficial habla de "sostener y desarrollar la red", pero los cubanos critican la gestión deficiente de la empresa y la acusan de haber recaudado millones por concepto de recargas internacionales durante años sin invertir nada en infraestructura.

"Recogían millones de dólares de las recargas desde el exterior y no invirtieron en nada. No hubo ninguna mejora. Ni en la telefonía celular, ni en la fija, ni en nada", afirmó un pinareño en redes sociales.

Una conexión para privilegiados

El acceso a Internet en Cuba se ha transformado en un lujo, un privilegio reservado para quienes reciben remesas o pueden pagar con tarjetas internacionales.

Los nuevos precios en CUP -como 3 GB por 3,360 CUP o 15 GB por 11,760 CUP- equivalen a hasta cuatro veces el salario mínimo mensual en la Isla, lo que hace del servicio algo inalcanzable para la mayoría.

Además del golpe económico, muchos denuncian el carácter represivo de esta medida. Limitar el acceso a Internet es también limitar el derecho a la información, al trabajo digital, a la educación y a la denuncia.

"Se creen que ahora la 'mafia' de Miami va a correr a recargar las líneas en Cuba solo porque ustedes lo dicen. Ya verán que la van a cagar de nuevo", aseguró un autónomo.

¿Internet para todos o para unos pocos?

Mientras el gobierno insiste en que estas acciones buscan sostener una red tecnológica costosa, la realidad es que la conectividad se está privatizando de facto en manos de una élite con acceso a divisas. El acceso digital se ha convertido en otro frente del apartheid económico cubano.

"Lo único que están haciendo es marcando más diferencia entre la sociedad cubana, los nuevos ricos son los que tienen familia en el exterior o los pocos que tienen acceso a los USD", opinó una habanera.

El malestar crece. Y con él, la sensación de que no solo se está vendiendo la conexión a Internet, sino también la dignidad de un pueblo que cada vez tiene menos que perder.

