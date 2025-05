Cubanos revientan contra ETECSA en Cubadebate: La indignación estalla en el bastión oficialista

ETECSA anunció un nuevo paquete de medidas que limita severamente el uso del peso cubano (CUP) para recargas móviles y promueve, en su lugar, paquetes de datos en dólares estadounidenses.

Más allá de la inmediata perplejidad e indignación que causó el anuncio, resultó sorprendente la reacción que provocaron las nuevas disposiciones en el ecosistema digital cubano, especialmente en portal oficialista del régimen Cubadebate, donde la noticia provocó una oleada de comentarios que expresaron su furia desbordando los márgenes habituales de la crítica en la isla.

La decisión de restringir las recargas en CUP a un máximo de 360 pesos mensuales y de ofrecer planes de datos en divisas extranjeras fue percibida por muchos como la formalización de la dolarización del servicio móvil en Cuba.

Al anuncio, que llegó acompañado de un lenguaje tecnocrático y promesas de “mejoras” técnicas, le siguió una reacción popular pocas veces vista en voces oficialistas o medios estatales. En cuestión de horas, más de 1,300 comentarios inundaron la página oficial de Cubadebate. Y esta vez, el tono no fue de aprobación resignada, sino de indignación sin filtros.

“Ofertas comerciales”, o cómo llamarle al despojo

ETECSA presentó los cambios como una actualización de sus “ofertas comerciales”, pero para los ciudadanos que viven y cobran en pesos cubanos, la expresión cayó como un insulto.

Un lector lo resumió con amarga ironía: “Vamos a ser serios. Esto no es una oferta, esto es un robo a mano armada. Otro ataque más a los que ya tienen bastante poco”.

El contraste entre el salario mínimo en la isla y los nuevos precios es abismal. Un plan de 15 GB en CUP cuesta 11,760 pesos, una cifra que supera varias veces el ingreso mensual de un trabajador estatal.

Otro paquete en dólares ofrece 4 GB por 10 USD, accesible solo a quienes cuentan con tarjetas internacionales o saldo en Monedero MiTransfer, lo que en la práctica excluye a millones de cubanos.

Un límite que aprieta más la cuerda

Las nuevas reglas no solo encarecen el acceso: restringen directamente la cantidad de CUP que un usuario puede recargar y con ellos su acceso a internet.

Desde ahora, nadie podrá agregar más de 360 pesos a su línea prepago en un mes. Ese monto, apenas simbólico, apenas alcanza para adquirir una mínima fracción de datos o minutos.

“Llegó la libreta de abastecimiento a ETECSA”, comentó un internauta, señalando el paralelismo entre el sistema de racionamiento alimentario y esta nueva política digital. “Un plan extra supera el salario mínimo. Esto sí que es un logro de la Revolución”, añadió otro.

Indignación en terreno oficialista

Pero lo que marca un punto de inflexión en este episodio no son solo las cifras o los cambios técnicos. Es el hecho de que todas estas críticas se están escribiendo dentro de Cubadebate, un medio históricamente alineado con la versión oficial del gobierno.

Allí, donde normalmente prevalece la moderación automática y el discurso institucional, se colaron cientos de mensajes de rechazo, sarcasmo y hartazgo ciudadano.

Alguien escribió: “Te regulan tu dinero y abren la boca a los dólares, hipócritas”. Otro comentario retrató la distancia social entre quienes deciden y quienes sufren las consecuencias: “Muy afortunado aquel que toma decisiones desde una oficina con aire acondicionado y un auto esperando afuera. ¿Dónde queda el pueblo?”.

La aparición de este tipo de mensajes en una plataforma oficialista es más que una anécdota: es una señal del nivel de desgaste y desapego entre el discurso estatal y la vida cotidiana.

Desigualdad conectada: El internet ya no es para todos

ETECSA defendió su decisión argumentando que los nuevos paquetes permiten navegar en cualquier red (2G, 3G, 4G), una mejora técnica que no compensa la barrera económica que se impone. Como expresó un comentarista: “¿De qué me sirve poder usar cualquier red si no puedo pagar ninguna?”.

En los márgenes digitales de Cuba, donde aún la conectividad es intermitente o limitada a zonas 3G, la medida se percibe como una forma más de exclusión.

“Nos están desconectando a propósito. El que no tenga MLC, se queda fuera del mundo”. Para muchos, esto ya no es una brecha digital, sino un abismo impuesto por decreto.

El humor como defensa, el sarcasmo como trinchera

Como en tantas otras crisis, el humor cubano no tardó en emerger como forma de crítica.

En medio del enojo, aparecieron frases cargadas de ironía: “Recarga espiritual: incluye 100 bendiciones y 1 minuto de señal”, o “ETECSA lanza su nuevo plan: el apagón móvil”.

Estas bromas, escritas entre líneas de furia, funcionan también como reflejo del ingenio o choteo popular frente al entorno cada vez más hostil que construye el gobierno de la llamada “continuidad” que lidera Miguel Díaz-Canel.

Un descontento que ya no cabe en los márgenes

Aunque ETECSA asegura que mantendrá servicios en CUP y que apoya a sectores sociales priorizados, los hechos apuntan a una dolarización progresiva y excluyente del servicio móvil.

Las decisiones ya no son solo impopulares: son vistas como desconectadas de la realidad del país. Uno de los mensajes más compartidos advertía: “Esto no es un error. Es una política. Y cada vez nos empuja más lejos del derecho a comunicarnos”.

Cuando la grieta aparece en casa

El fenómeno no radica solo en la medida, sino en el lugar donde se produjo la reacción. Que esta avalancha de críticas se exprese en Cubadebate marca un antes y un después.

La nueva medida de Díaz-Canel ha provocado una nueva grieta en el relato oficial. Una señal de que el control del discurso no es suficiente cuando las decisiones afectan tan directamente a millones de personas.

Los comentarios no provienen de disidentes organizados, ni de influencers opositores. Son voces cotidianas, desde dentro. Y eso —en el contexto cubano— es quizás lo más elocuente.

Porque, cuando el hartazgo logra filtrarse incluso por las rendijas del aparato propagandístico, el sistema ya no puede fingir unanimidad.