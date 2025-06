Llueven críticas a la FEU tras dar marcha atrás y elogiar "espacios de intercambio" con ETECSA

La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba, que en un primer momento se manifestó abiertamente en contra del llamado Tarifazo de ETECSA informó que este domingo participó en una reunión con la presidencia de la Empresa de la Telecomunicaciones, junto al Partido Comunista de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el Gobierno Revolucionario, los Ministerios Formadores y la FEEM.

Tras la reunión, la FEU publicó en Facebook un comunicado apaciguador y en el que arremetió, como era de esperar, contra "los enemigos".

Según el comunicado, el encuentro permitió un "diálogo aportador y con soluciones importantes" para responder a las inquietudes del estudiantado ante el aumento de tarifas anunciado por la empresa estatal de telecomunicaciones.

La FEU aseguró que las propuestas salidas de esa reunión se darán a conocer próximamente, y condenó lo que calificó como "manipulación de enemigos de la Revolución", de los que dijo que han difundido fake news y convocatorias ilegítimas, empañando -afirman- el debate legítimo generado desde las universidades.

"Como era de esperar los enemigos de la Revolución han tergiversado los espacios de encuentro y de debate de los estudiantes universitarios, nuestras inquietudes ante las decisiones anunciadas por ETECSA, como parte del intercambio maduro y de Revolución que siempre se ha propiciado desde nuestras instituciones, están siendo atendidas como hemos pedido legítimamente.

“La FEU tiene un espacio legítimo de expresión, consagrado por su historia y nuestra Revolución”, concluyó el comunicado.

Críticas: desconfianza, acusaciones de oportunismo y defensa del pueblo

La publicación no tardó en generar reacciones encendidas en redes sociales, mayoritariamente críticas.

Muchos usuarios expresaron su escepticismo sobre la autonomía real de la FEU, su representatividad y los efectos concretos del diálogo con ETECSA.

"La FEU nacional, brazo político del Partido Comunista se desmarca de las convocatorias de protesta y dice que son 'fake news' y manipulación. Nunca nos engañaron, estas organizaciones satélites no responden ni representan a los estudiantes… hay que seguir", escribió en X el activista Jorge Mag Castro.

Por lo demás, en el apartado comentarios de la publicación de la FEU en Facebook, decenas de internautas se mostraron indignados por la marcha atrás de la FEU e invocaron el espíritu de figuras históricas de esa organización como Mella o Julio Antonio Echeverría.

“La voz de los universitarios tiene que ser por el país entero. Como lo hacía Mella, José Antonio y muchos otros. ¡No defrauden a su pueblo!”, instó un internauta.

“La FEU nacional son 'cuadros políticos'. Van a proteger sus prebendas como sea. Espero que el estudiantado tome nota", apuntó un comentarista decepcionado.

“No estoy de acuerdo con recibir migajas, no quiero que me lo regalen, quiero comprarlo como lo hice por años; pero no estaré de acuerdo con migajas y mucho menos tener que agradecerlo", aseveró otro.

Algunos usuarios recordaron que el problema no es exclusivo del sector estudiantil, y criticaron que se privilegie el diálogo con una fracción de la población mientras el resto del país enfrenta apagones, inflación y acceso limitado a servicios básicos.

“Esto no es solo de los estudiantes. ¿Qué va a pasar con los médicos, ingenieros, trabajadores? El acceso a internet es una necesidad, no un lujo"; “No deberían solo pensar en los estudiantes de la FEU, deben pensar en el país entero que sale perjudicado", fueron otras opciones.

“No confíen en ninguna organización de pacotilla de estas", sentenció alguien con amargura.

Acusaciones de simulacro y descrédito institucional

Muchos comentarios acusaron directamente a la FEU de actuar como un brazo político de la UJC y de carecer de verdadera autonomía estudiantil.

En este sentido, el comunicado fue percibido como una maniobra para apagar la presión popular y desmovilizar protestas estudiantiles más auténticas que han surgido en varias facultades.

“¿Han resuelto algo? Son una organización decadente y vergonzosa para la juventud cubana"; “La dirección de la FEU no representa para nada a los estudiantes. Son títeres"; “Qué rápido se bajaron los pantalones por unas migajas", fueron otras opiniones.

“Todo esto es un teatro mal orquestado y todos sabemos a quién obedece la FEU", sentenció un internauta indignado.

Demandas más amplias y conclusiones del debate

Aunque una minoría apoyó el diálogo institucional, lo que predominó fue una demanda de representación real, transparencia en las decisiones y soluciones integrales para toda la sociedad cubana.

“Que también se planteen soluciones para los jubilados y pensionados. No pueden pagar más megas con 1700 pesos"; “La solución tiene que ser por igual para todo el pueblo"; “Está bien dialogar, pero con autonomía y representando al pueblo, no a la cúpula”, fueron otros puntos de vista.

El comunicado de la FEU ha reavivado la desconfianza hacia las organizaciones estudiantiles cubanas, a las que muchos acusan de ser extensiones del poder político más que auténticos representantes del estudiantado.

Lejos de apaciguar los ánimos, la declaración ha despertado un debate amplio y profundo que revela el hartazgo, la conciencia crítica y la necesidad de cambios reales en Cuba.

Miguel Díaz-Canel, por su parte, tras su criticada reacción a la medida, anunció en X que el tema de la nuevas tarifas de ETECSA será debatido en su podcast "Desde la presidencia".

Mientras tanto, La presidenta ejecutiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), Tania Velázquez Rodríguez, ha anunciado una nueva comparecencia en la Mesa Redonda prevista para este lunes, con el fin de abordar las recientes medidas de la empresa.

La decisión de limitar el saldo en moneda nacional para priorizar el uso de divisas ha traído numerosas críticas en redes sociales y un estado de opinión negativo en todo el país, lo cual ya obligó a la directiva de ETECSA a comparecer en la televisión nacional el sábado.