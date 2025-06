Estudiante de Medicina en La Habana pone en crisis a ETECSA por su tarifazo

En medio del creciente descontento social por el aumento de tarifas en los servicios de telecomunicaciones en Cuba, un estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas “Salvador Allende”, en La Habana, se ha convertido en un símbolo más del malestar juvenil.

Su intervención durante una asamblea estudiantil, ampliamente compartida en redes sociales, confrontó directamente a la empresa estatal ETECSA, cuestionando su política económica y exigiendo respuestas reales, no justificaciones vacías.

El joven, en un tono firme y respaldado por aplausos de sus compañeros, recordó a los presentes y a las autoridades que “la moneda de este país es la moneda nacional. La moneda de este país no es el dólar, no es la libra esterlina y no es el franco suizo”.

Con estas palabras, criticó las recientes restricciones que limitan las recargas en pesos cubanos (CUP) a un máximo de 360 CUP en un período de 30 días y la creciente dolarización del servicio, lo que en la práctica excluye a quienes solo disponen de pesos cubanos.

Más adelante, visiblemente frustrado por la falta de respuestas concretas, en el mismo encuentro lanzó un llamado directo a quienes presidían las reunión:

“Yo lo que insto, a manera de conclusión de esta reunión… es a la directiva de la facultad y al secretariado de la FEU a que traigan a alguien del gobierno que pueda darnos la respuesta que nosotros queremos escuchar, no la justificación que llevamos escuchando desde la Mesa Redonda de hace cinco días”.

Sus palabras pusieron sobre la mesa una queja común entre los estudiantes: el hartazgo frente al discurso oficial repetido y la falta de voluntad política para enfrentar la crisis desde una perspectiva social.

Redes encendidas: Orgullo, temor y solidaridad

La reacción en redes sociales ha sido masiva y emocional.

Decenas de comentarios expresaron orgullo, admiración y también preocupación por posibles represalias.

“Ese muchacho me llena de orgullo, así es como se habla”, escribió un internauta; mientras otros celebraban su valentía: “¡Qué emoción… ese muchacho sí tiene huevos!” y “Mis respetos, habló de frente y claro”.

Otros mensajes advertían sobre la necesidad de apoyo popular: “¿Por qué el pueblo no está apoyando a estos jóvenes? Este es el momento”, comentó uno.

También hubo llamados a la unidad entre estudiantes para protegerse mutuamente: “Todos tienen que unirse y no permitir que tomen represalias contra ningún estudiante por reclamar un derecho”.

En medio del apoyo, también afloró el escepticismo: “Lo triste es que el pueblo los está dejando solos en este reclamo, y los va a dejar solos cuando la cosa se ponga dura”.

La respuesta oficial: Más represión que soluciones

El paro académico, iniciado el 4 de junio, se ha extendido a universidades de todo el país, con epicentro en la Universidad de La Habana. Frente al creciente movimiento estudiantil, el gobierno ha optado por cerrar filas.

Durante su pódcast semanal "Desde la Presidencia", Miguel Díaz-Canel, acompañado por la directora de ETECSA, Tania Velázquez, dejó claro que no habrá marcha atrás en el alza de tarifas.

Según Díaz-Canel, suspender las medidas equivaldría a “renunciar a ingresos para mantener el servicio”, y advirtió que el país podría enfrentar un “colapso tecnológico” si no se implementan decisiones impopulares.

“Cuando ocurra un colapso tecnológico, también entonces se nos estaría exigiendo”, aseveró.

Tania Velázquez detalló el alcance de ese hipotético colapso: la imposibilidad de hacer llamadas, enviar mensajes o acceder a centros de trabajo y estudio.

El gobierno mantiene su postura inflexible, repitiendo que se necesita “retroceder un poco para acumular lo que nos hace falta”.

Un movimiento que no se detiene

A pesar de los intentos del régimen de negar desacreditar el paro académico -acusando a los estudiantes de ser manipulados desde el exterior- el movimiento estudiantil continúa articulando demandas claras: tarifas justas, acceso equitativo a internet y la renuncia del presidente de la FEU, Ricardo Rodríguez González, a quien señalan por defender los intereses del gobierno y no del alumnado.

“ETECSA es una compañía del Estado socialista” y "está obrando contra el pueblo”, advirtió otro de los muchos estudiantes que en los últimos días ha levantado su voz en aras de construir una universidad más justa y una sociedad más transparente.

Frente a la censura, la apatía y el miedo, los estudiantes cubanos están demostrando que no quieren seguir siendo ser espectadores del deterioro, sino protagonistas del cambio.

Su lucha no solo interpela a ETECSA o a las autoridades universitarias, sino a todo un país que ha aprendido a resistir en silencio y que hoy comienza, poco a poco, a hablar en voz alta.