“El bombero lo es de corazón”: Marlen y su vocación de salvar vidas en Bayamo

A sus 24 años, Marlen Miladys Sánchez Pérez ha demostrado que la vocación, el coraje y la voluntad pueden más que los estereotipos pues es una de las dos mujeres que integran el Comando Provincial de Bomberos de Granma, y desde hace seis años, dedica su vida a enfrentar incendios, salvar vidas y romper esquemas en un entorno históricamente dominado por hombres.

Su historia fue compartida este fin de semana en Facebook por Roberto Mesa Matos, quien resaltó el compromiso, la preparación y la fuerza interior que caracterizan a esta joven granmense.

Captura Facebook / Roberto Mesa Matos

“La fortaleza física te la ofrecen la voluntad y el deseo de ayudar a las personas en riesgo. Soy fuerte de alma, desde el corazón”, dijo la joven en declaraciones citadas por Mesa.

Sánchez ingresó inicialmente al Servicio Voluntario Femenino con la esperanza de acceder a una carrera universitaria a través de una plaza de la Orden 18.

Facebook / Roberto Mesa Matos

Sin embargo, fue asignada al Comando de Bomberos de Bayamo, y allí nació lo que describe como una pasión irrevocable.

Comenzó como telefonista y pronto decidió quedarse, a pesar de que al principio sus padres no veían con buenos ojos su decisión.

Hoy, combina su trabajo como jefa de carro en el Comando de Bayamo con sus estudios de Ingeniería en Seguridad y Protección contra Incendios, en La Habana.

Facebook / Roberto Mesa Matos

“Trabajo 45 días y voy a la capital por 25 jornadas”, contó. “Es más teoría, pero imprescindible para la práctica.”

Reconoce que el miedo forma parte del trabajo: “El que diga que no lo ha sentido no es bombero realmente. Los bomberos no somos héroes, somos seres humanos. Experimentamos miedo, pero lo sabemos controlar.”

Facebook / Roberto Mesa Matos

Su testimonio también revela el alto impacto emocional de ciertas intervenciones: recuerda especialmente un incendio en el Mariel, donde un anciano perdió casi todo, excepto su bicicleta.

Sobre el ambiente entre compañeros, asegura que, más allá del género, los bomberos son una familia: “Me respetan. A veces me siento la mamá de los pollitos o la tía. Todos nos ayudamos mutuamente”.

Sánchez también dejó un mensaje claro a la ciudadanía: “Un incendio siempre se puede evitar”, y a quienes desean ser bomberos: “Esto no es solo echar agua. Hay que estudiar, prepararse, analizar en segundos y actuar con responsabilidad”.

Facebook / Roberto Mesa Matos

Por años, las mujeres cubanos han desafiado los roles tradicionales de género. En La Habana, por ejemplo, Yanelis Rodríguez Reyes marcó un hito al convertirse en la primera mujer liniera eléctrica, desafiando estereotipos de género en un entorno tradicionalmente masculino.

Desde escalar postes hasta cargar transformadores, asumió con determinación las tareas físicas del oficio, demostrando que la voluntad y la preparación pueden más que la fuerza bruta.

En el sector del transporte, Idania Perea León logró destacar como la primera mujer chofer en la Empresa de Ómnibus Nacionales. Con una trayectoria de más de dos décadas al volante, ha enfrentado el machismo propio del sector y se ha ganado el respeto de sus colegas gracias a su profesionalismo.

Por su parte, en Sancti Spíritus, María Isabel Rodríguez Benítez se abrió paso como liniera del grupo 4, demostrando que la destreza, el compromiso y la seguridad en sí misma son cualidades suficientes para cumplir con éxito las exigencias de esta labor.

Su aspiración no es solo profesional, sino también inspiradora: motivar a otras mujeres a conquistar espacios laborales donde antes no eran bienvenidas.

