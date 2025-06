Otra histórica actuación protagonizan entrenadores cubanos Carlos Rafael Gil y Yareimi Vázquez

Vídeos relacionados:

Un matrimonio que hizo grande a la gimnasia artística cubana y que, por envidia y maldad, fue expulsado del deporte en la isla, se ha convertido en el motor impulsor, en el sustrato sobre el que se levantan los éxitos de la gimnasia panameña: Carlos Rafael Gil y Yareimi Vázquez protagonizan una historia DIGNA DE CONTAR.

Un honor conversar nuevamente con estos muchachos que saben convertir sus quimeras en hermosas realidades. ¿Qué hubo en el 2024?

2024 fue un gran año para cerrar por todo lo alto un gran ciclo olímpico para la gimnasia panameña, y para nosotros fue un ciclo de constante crecimiento.

2024 ha sido el impulso para este nuevo ciclo olímpico, pues desde finales de año ya estábamos trabajando pensando en este cuatrienio. Todo lo logrado es el impulso para seguir adelante: las actuaciones en las paradas de la Copa del Mundo, el elemento nuevo ya inscripto en la Federación Internacional, la participación olímpica de Hillary Herón, los lugares en podios continentales de las más jóvenes.

De hecho, ya no hay tiempo para pensar en eso; todo nuestro pensamiento y enfoque está en lo que viene para este nuevo ciclo y todo el plan y proyección para superar lo realizado hasta 2024. En resumen, el 24 es el pasado que nos impulsa al futuro.

Precisamente, ¿qué les depara este 2025?

Como te dijimos, desde principios de año hemos tenido mucho trabajo. Metas ambiciosas que incluyen seguir creciendo en todos los aspectos de la preparación de las gimnastas.

¿Qué me dicen de la Gala Olímpica?

Jajaja. Nos tomó por sorpresa, ni idea teníamos que se hacía algo así. Prácticamente, no sabíamos de las nominaciones… fue algo muy bonito y reconfortante, pues es el reconocimiento a todo el trabajo y esfuerzo realizado, no solo por nosotros, sino también por todas nuestras gimnastas, la federación, los padres de familia, nuestro club NoLimits y el apoyo recibido por el Comité Olímpico de Panamá.

Esto, por supuesto, genera más compromiso al trabajo y buscar todas las variantes para mantenernos en constante superación para seguir adelante.

Carlos Rafael Gil y Yareimi Vázquez (a la izquierda de la foto) junto a la Selección Mayor de Gimnasia Artística Femenina, en la Gala Olímpica 2025 en Panamá. Foto: Comité Olímpico de Panamá

Específicamente, ¿qué premios recibieron?

Yareimi fue elegida entrenadora del ciclo olímpico; el equipo y la Federación Panameña de Gimnasia fueron los mejores del cuatrienio.

En cuanto a las nominaciones, dos de las tres atletas nominadas eran gimnastas nuestras, y yo recibí la de entrenador del ciclo.

¿Qué experimentó Yareimi con esa designación?

Julita, para mí fue una gran sorpresa; quedé impactada cuando escuché mi nombre. No me lo esperaba. Tiene un gran significado, pues es mucho más que el reconocimiento al trabajo realizado; es la confirmación de que en la vida todo pasa por algo, que cuando una puerta se cierra otras se abren y es porque vienen cosas mejores para uno, sólo tenemos que estar dispuestos a no rendirnos y saber que querer es poder.

Hermosas y verídicas palabras de esta joven entrenadora, esposa, madre e hija, que día a día convierte en campeonas y buenas personas a las niñas que adiestra junto a su esposo, Carlos Rafael.

Próximas competencias para la gimnástica panameña en este 2025

Competencias vienen muchas, pero ahora estamos enfocados en el Panamericano a celebrarse aquí en Panamá, ya muy pronto, del 7 al 15 de junio, que es clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Después vienen el Mundial, los Juegos Bolivarianos y los Juegos Panamericanos Juveniles que tendrán por sede a Paraguay.

¿Cómo vienen las niñas, las que sustituirán a Hillary y Karla?

Las niñas pequeñas vienen muy bien; existe un trabajo muy interesante que se viene realizando y pronto empezará a dar resultados. Ya una de ellas quedó cuarta en piso en una Copa del Mundo el mes pasado.

Vienen a reforzar el equipo de mayores. También las juveniles están llevando muy buen desarrollo, algo que nos hace seguir soñando y planeando en grande.

Sólo desearle a esta exitosa pareja que Hillary Heron, Karla Navas, Lana Herrera y tres jovencitas que suben al primer equipo -Alyiah Lide, Tatiana Tapia y Ana Gabriela Gutiérrez- mantengan y eleven el pedestal conquistado, y que las más jovencitas -con Ana Lucía Beitia a la cabeza- sigan el ejemplo de las mayores.

¡Éxitos!

