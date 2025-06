“¡Esto no es socialismo, compañeros!”: Estudiante cubano desarma a ETECSA con sus propias palabras

Un estudiante de Medicina en Cuba protagonizó este jueves una intervención que se ha viralizado en redes sociales por su contundencia y claridad al refutar los argumentos de la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) y del propio régimen, en plena crisis por el aumento de tarifas de internet.

La intervención ocurrió durante una de las reuniones entre representantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y los rectorados de las universidades cubanas, convocadas para "explicar" las nuevas tarifas de ETECSA y tratar de contener el descontento creciente entre los jóvenes.

El joven, de identidad y facultad desconocidas, respondió con firmeza a los funcionarios, usando precisamente los mismos discursos oficiales con los que el régimen ha intentado justificar las medidas impopulares. Su intervención, cargada de ironía crítica y realismo, dejó en evidencia la frustración generacional con el sistema.

“Nos están limitando la internet como empresa, como monopolio, porque esta es la única compañía que tenemos en Cuba. Yo quisiera que me expliquen nuevamente de qué manera yo puedo tener saldo si no me recargan desde el exterior. Porque yo puedo tener 10.000 pesos de saldo y recargar todos los paquetes de 360 pesos que quiera, pero... ¿Cómo consigo ese saldo?", preguntó.

"¿De qué manera yo puedo tener saldo si no recargan internacionalmente? Es mentira que Pepe o Armando me vayan a hacer transferencias por Transfermóvil porque ellos tienen que tener saldo también para hacerlo. Entonces... Si no puedo tener saldo sin que me recarguen desde el exterior, esta medida no es socialista, compañeros", dijo convencido.

El estudiante le recordó a ETECSA y al gobierno cubano, que su responsabilidad como empresa estatal es responder a los intereses de los ciudadanos y generar servicios accesibles para las personas que viven en Cuba.

"ETECSA es una compañía propiedad socialista, es del pueblo cubano, y esto (el estudiantado allí reunido exigiendo cambios), esto es el pueblo cubano", señaló el joven.

El gobierno ignora a los estudiantes e insiste en el tarifazo

El paro académico en Cuba comenzó el 4 de junio y se extiende por universidades de todo el país, con epicentro en la Universidad de La Habana. La respuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel ha sido clara: No habrá marcha atrás en el aumento de tarifas.

Durante su pódcast semanal Desde la Presidencia, acompañado por Tania Velázquez, directora general de ETECSA, Díaz-Canel afirmó que suspender las medidas equivaldría a “renunciar a ingresos para mantener el servicio”.

El mandatario comunista sostuvo que el sistema de telecomunicaciones atraviesa una situación “compleja desde el punto de vista tecnológico” y que, si no se toman decisiones impopulares ahora, “el país estaría muy cercano al colapso”.

A pesar de reconocer que la conexión es cada vez más lenta y costosa, reiteró que el sacrificio es necesario para “avanzar” y amenazó con que podría darse pronto un apagón en las comunicaciones. “Cuando ocurra un colapso tecnológico, también entonces se nos estaría exigiendo”, dijo.

El supuesto colapso con que el régimen quiere atemorizar al pueblo implicaría, según la presidenta de ETECSA, que “no podamos hacer llamadas telefónicas, que no podamos enviar mensajerías, que no podamos llegar a nuestros centros de estudios o de trabajo”.

Díaz-Canel explicó que su gobierno ahora necesita retroceder para avanzar más adelante. “Íbamos avanzando, tenemos que detenernos, retroceder un poco para acumular lo que nos hace falta” y mejorar las condiciones en el futuro.

Los estudiantes siguen en pie de lucha

El movimiento estudiantil que sacude las universidades cubanas no solo exige tarifas más justas y conectividad equitativa, sino también la renuncia del presidente nacional de la FEU, Ricardo Rodríguez González, a quien acusan de representar los intereses del gobierno y no los del estudiantado.

Ante el creciente rechazo ciudadano, la respuesta del régimen ha sido la de siempre, negar la existencia del paro académico y acusar a los estudiantes de ser manipulados por una supuesta “guerra mediática” dirigida desde el exterior.

Las palabras del joven estudiante de medicina resuenan como una grieta en el muro oficial: “Porque ETECSA es una compañía del Estado socialista" y está obrando contra el pueblo. Su sentir condensa el de más de una generación de cubanos cansados de pagar los errores de un sistema que, cada día más, les cierra las puertas del futuro.