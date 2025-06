EE.UU. deporta a la esposa de un sargento del Ejército el día de su cumpleaños

Vídeos relacionados:

El pasado viernes el gobierno de Estados Unidos deportó a Honduras a la esposa de un sargento del Ejército justo el día de su cumpleaños.

Shirly Guardado, de 27 años, pasó 11 semanas detenida en el Centro de Procesamiento de Montgomery, Texas.

En ese tiempo se perdió el primer cumpleaños de su hijito y el aniversario de bodas con su esposo, el sargento Ayssac Correa, militar activo del Ejército estadounidense.

Arresto sin orden judicial y deportación sin audiencia

La desgracia para esta pareja empezó el 13 de marzo, cuando la joven madre fue detenida en su lugar de trabajo por agentes de ICE que se hicieron pasar por oficiales de tránsito.

Le dijeron que debía acompañarlos por estar supuestamente implicada en un accidente. Nunca presentaron una orden de arresto.

"Todo fue una mentira para que saliera del edificio. Y ahí la arrestaron", denunció su esposo a Telemundo 51.

Guardado entró a Estados Unidos desde Honduras cuando tenía solo 16 años. En 2022 se casó con Correa, con quien tuvo a su hijo, ciudadano estadounidense.

Estaba en proceso de regularizar su estatus a través del Permiso de Libertad Condicional Militar (PIP), un programa especial que protege de la deportación a familiares inmediatos de miembros del ejército.

"Estábamos en el último paso", precisó el oficial. "Un mes antes tuvo su cita y todo iba bien".

Sin embargo, el proceso fue abruptamente interrumpido cuando fue puesta en proceso de deportación expedita, sin audiencia ante un juez ni derecho a apelar.

"Nos están separando como familia"

En una videollamada desde el centro de detención, Guardado expresó que su detención ha sido demasiado dolorosa. "Nos están separando como familia".

La joven llegó a Honduras esposada en un vuelo de repatriación junto a otros 140 hondureños. En el aeropuerto un hermano la esperaba con un ramo de flores por su cumpleaños. Pero ella no tiene nada que celebrar.

Correa, de 25 años, está ahora solo con su bebé de un año en Estados Unidos, lidiando con la frustración, la rabia y la impotencia.

"Para mí era un honor servir. Comencé en 2018, fui desplazado a Siria. Pero ahora me siento completamente decepcionado. Siento que el país al que tanto le he dado me ha apuñalado por la espalda", recalcó.

El militar denunció que ICE ha detenido a otras esposas de soldados, incluso dentro de bases militares.

"Se supone que nos sacrificamos por el país, y vienen a nuestras casas a romper nuestras familias", dijo al programa 100 Días de Trump, de Noticias Telemundo.

Martin Reza, abogado de Shirly, subrayó que su defendida no tiene récord criminal y se reportaba con ICE periódicamente desde hace más de diez años. "Tiene un hijo ciudadano, esposo ciudadano y militar. Nada de eso importó", lamentó.

Un futuro incierto

Correa ahora enfrenta una decisión desgarradora: permanecer en EE.UU. o abandonar su carrera militar para reunirse con su esposa.

"Cuando consiga los permisos necesarios, voy a vender todo y me iré con mi hijo para allá", afirmó.

Mientras tanto, su esposa intenta adaptarse a un país que dejó cuando era adolescente, sin recursos, separada de los dos amores de su vida.

"No tengo miedo de decir lo que pasó. Con todo esto acaban de perder a alguien que estaba dispuesto a dar la vida por su país. No quiero seguir sirviendo a un país que no cuida ni a su gente ni a sus soldados", concluyó.

El caso de esta pareja expone, una vez más, la desconexión entre la política migratoria y los principios que dice defender Estados Unidos.

En nombre de una supuesta seguridad se están rompiendo familias, incluso aquellas que han jurado proteger la nación.

