EE.UU. no revocará visas ya otorgadas en países afectados por nueva prohibición de viajes

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instruido a sus embajadas y consulados a no revocar las visas previamente emitidas a personas de 12 países afectados por el veto presidencial firmado por Donald Trump.

El veto, que entra en vigor el 9 de junio, no afectará a aquellos que ya posean visas emitidas antes de esa fecha, según un cable diplomático enviado el viernes por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El cable, obtenido por The Associated Press, establece que "no se debe tomar ninguna acción respecto a las visas emitidas que ya han salido de la sección consular" y que "ninguna visa emitida antes de la fecha de entrada en vigor debe ser revocada conforme a esta proclama".

Esto significa que las personas que ya tienen una visa válida podrán ingresar a EE.UU. sin problemas, incluso después de la implementación de las nuevas restricciones.

Sin embargo, la medida también establece que las solicitudes de visa aprobadas pero aún no emitidas serán rechazadas, y las solicitudes futuras serán denegadas a menos que el solicitante cumpla con los estrictos criterios para una exención al veto.

A partir del lunes, los solicitantes de los países afectados deberán enfrentar un proceso más riguroso para obtener una visa, y aquellos que no cumplan con los requisitos de exención verán su solicitud rechazada.

Los países afectados por esta nueva política incluyen a Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, otras restricciones de visa se aplicarán a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El cable diplomático firmado por Rubio también subraya que la prohibición solo afecta a personas que se encuentren fuera de EE.UU. en la fecha de entrada en vigor y que no tengan una visa válida.

Es importante destacar que el Departamento de Estado aclaró que la admisión o denegación de entrada a EE.UU. en un puerto de entrada está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes determinarán si los titulares de visa pueden ingresar al país.

Excepciones y nuevas exenciones bajo la proclamación

A pesar de las restricciones, algunas excepciones serán aplicables.

Por ejemplo, se han establecido medidas específicas para los ciudadanos de Afganistán y se anticipa que se emitirá una lista de exenciones basadas en la seguridad nacional.

Además, se prevé que los visitantes extranjeros que planeen asistir a eventos internacionales como la Copa del Mundo de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no estarán sujetos a las mismas restricciones.

La nueva política se enmarca en un contexto más amplio de restricciones de visas implementadas por el gobierno de Trump.

En mayo, Rubio también anunció una política dirigida a restringir visas a funcionarios y ciudadanos extranjeros que colaboren con la censura de estadounidenses.

Según el secretario, la medida busca evitar que aquellos que trabajan para socavar los derechos de los ciudadanos estadounidenses, ya sea en América Latina, Europa o cualquier otra región, puedan beneficiarse de los privilegios migratorios en EE.UU.

El presidente Trump ha señalado que la lista de países afectados podría ampliarse dependiendo de las amenazas que surjan en otras partes del mundo, lo que deja abierta la posibilidad de que otras naciones enfrenten restricciones similares en el futuro.

Preguntas frecuentes sobre las nuevas restricciones de visas en EE.UU.