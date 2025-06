Abogado Willy Allen: "A cualquier cubano que vaya a pedir hoy una visa de no emigrante, se la van a negar"

El abogado Willy Allen aclaró dudas este lunes sobre la nueva restricción de entrada a Estados Unidos, vigente desde este 9 de junio, que incluye a ciudadanos de Cuba. "Afecta a cualquier cubano que va a solicitar cualquier tipo de visa de no emigrante en La Habana o en Guyana. Donde fuera, se la van a negar", dijo el experto en Inmigración en el programa semanal que tiene en CiberCuba, cada lunes, a partir de las 11.00 horas de Miami.

"Si tú no tienes una visa ahora, no te la van a dar", insistió Allen, haciendo hincapié en que "ese privilegio de obtener una visa para los Estados Unidos de no emigrante está totalmente eliminado para los cubanos".

Al respecto, el abogado aclaró que esta restricción, que entró en vigor este lunes 9 de junio, no afecta a las peticiones familiares de ciudadanos americanos. "Continúan en vigor", recalcó.

En cambio, no está claro que afecte a las solicitudes de residentes. "No están eliminadas por la acción ejecutiva, pero tampoco están incluidas en lo que no van a eliminar. Entonces, en este momento, estoy esperando clarificaciones del Departamento de Estado sobre si las visas de residentes, reclamando a sus hijos menores de edad, a sus hijos solteros mayores de edad y a sus cónyuges, van a continuar o están también suspendidas", apuntó Allen.

El abogado fue rotundo al afirmar que "las visas de ciudadanos americanos continúan", pero cree que hay ver cómo se van desenvolviendo las visas de residentes. "Yo creo que se deben seguir aplicando porque, por ejemplo, tú eres residente americano. Tú vas a reclamar a tu cónyuge y tu hijo menor de edad y eso hoy demora de 30 a 40 meses para que esté aprobada y esté la visa vigente. Yo espero que en 40 meses tengamos un gobierno diferente. Entonces, voy a continuar presentándolas mientras no tenga instrucciones diferentes del Departamento de Estado", insistió Willy Allen.

El abogado reconoce que la gran pregunta es qué va a pasar con los cubanos que tienen visas vigentes de cinco años de turismo. "Yo creo que van a poder seguir viajando y usarlas. Pero una vez más, yo estaba preocupado por unas amistades mías y por un cliente mío y les pedí que entraran el viernes, el sábado y el domingo. Y todos entraron el viernes, el sábado y el domingo. A dos de ellos los llevaron a una inspección secundaria, aquí se dice la pecera, pero lograron entrar (a EE.UU.). No les quitaron la visa y les dieron su entrada por 90 días", dijo.

Ahora, por tanto, sólo queda esperar para ver si hay algún incidente a lo largo de este lunes 9 de junio, con la entrada en vigor del 'travel ban' (restricción de viaje) para cubanos no emigrantes. "Yo sospecho que la gran mayoría deben de poder entrar sin ningún problema. Ahora, en conversaciones con el divo de Cienfuegos (Mario Pentón) y con el príncipe de Banes (Daniel Benítez), ellos creen, especialmente Mario (Pentón) por algo que le dijeron a él de background, que pueden empezar a cancelar las visas de turista cuando tú llegues aquí o cuando salgas o antes de salir de La Habana".

Pasadas las 11.00 horas de este lunes, el abogado confesó que no había recibido ninguna llamada ni mensaje de nadie que se encuentre en esa situación. "Yo espero que sea como se anunció originalmente, que si ya tú tenías una visa podías viajar. No quita, la realidad, que si te dan una visa y está vigente, te la pueden cancelar antes de montarte en el avión en Cuba o una vez que llegues aquí (a EE.UU.) darte una entrada de 30 días o darte la vuelta y montarte en el próximo avión que salga para Cuba, pero creo que es importante también aclarar que los viajes a Cuba no están eliminados. Si tú eres residente americano, o ciudadano americano, no hay ninguna restricción que te prohíba a ti ir a ver a tu familia en Cuba", puntualizó Allen.

Pero eso no significa que una vez de regreso en Estados Unidos, no te llamen al "cuartico" o la "pecera" del aeropuerto para ser sometidos a una entrevista o interrogatorio que, en ningún caso, implicaría la pérdida de la residencia porque eso es competencia exclusiva de un juez de Emigración. Por tanto, Willy Allen recomienda tener la piel una poquito dura y no temer a las amenazas de quienes, por su trabajo, se extralimitan.

"Son amenazas, que en realidad son lo que son: amenazas. A muchas personas les ponen un uniforme y ya se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Y es una persona que cuando va a la tienda a comprar, es uno más, pero cuando está en el aeropuerto, como portero imperial, se cree que es un dios. Y puede, en cierto punto, amenazar, interrogar, hacer lo que quiera, porque tiene la última palabra para poder dejarte entrar en los Estados Unidos o no. Hay que tener un poquito de piel dura", recomendó.

Este lunes 9 de junio entró en vigor una nueva Proclama Presidencial firmada por Donald Trump, que impone restricciones migratorias a ciudadanos de 19 países, incluida Cuba. La medida ha despertado preocupación entre cubanos con trámites pendientes o planes de viaje hacia Estados Unidos. En el programa de este lunes el abogado Willy Allen ha explicado casos concretos como el de un cubano residente en España, que tiene el visado para viajar a EE.UU. en su pasaporte cubano y al que el abogado recomienda que si no lo puede cambiar al pasaporte español, viaje con los dos pasaportes.