Willy Allen: "Chocolate tuvo suerte, pero le recomiendo que se busque un tercer país para su futuro"

El abogado de Florida experto en Inmigración Willy Allen ha vuelto a abordar la situación migratoria del músico cubano Yosvanis A. Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, que acaba de salir en libertad bajo fianza, después de estar detenido durante casi un mes, supuestamente con una orden de deportación que data de 2022 y tras haber cometido delitos varios durante los ocho años que lleva en Estados Unidos. En opinión de Allen, el Rey del Reparto ha tenido suerte, está bendecido y atendiendo a la presión migratoria que vive el país le recomienda dos cosas: primero, invitar a almorzar a su abogado por el buen trabajo que ha hecho y, segundo, buscar un tercer país al que marcharse antes de ser deportado a Sudán o El Salvador ya que Cuba no acepta la deportación del reguetonero.

"Chocolate tuvo suerte. La Corte criminal le dio una fianza, pudo salir con esa fianza y Seguridad Nacional no lo recogió. ICE, la Policía de Emigración, no lo ha recogido. Creo que es una bendición para él y la debe usar de una forma positiva. No quita lo que yo le recomiendo a él (que se autodeporte). Él tiene una orden final de deportación. No se va a poder legalizar en los Estados Unidos por los delitos que ha cometido, pero está en libertad en este momento. Esa libertad continúa mientras ICE no se conecte con él", dijo.

El abogado no tiene idea de qué motivos pudo argüir el abogado de Chocolate para sacarlo de la cárcel con fianza en estos momentos y con su historial delictivo. "¿Quién sabe? Es posible que a la secretaria de DHS (Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) le guste el reguetón y la música de Chocolate. No sé exactamente lo que ha pasado, pero está bendecido. Yo él, llevaría a su abogado a almorzar a un buen lugar porque ha hecho un buen trabajo manteniéndolo aquí y en la calle. Pero no quita que él tiene la oportunidad ahora de ver a dónde puede hacer su vida de nuevo, que no sea Cuba. Y, francamente, sea a corto plazo o largo plazo, tampoco va a ser los Estados Unidos. Yo le recomiendo que busque un tercer país para su futuro porque su estadía aquí (en Estados Unidos) puede ser limitada", señaló Allen en el programa sobre Inmigración que tiene todos los lunes en directo, a las 11.00 horas de Miami, a través del Facebook de CiberCuba.

Willy Allen comparó la suerte que ha tenido Chocolate con la de cubanos con I-220B que han sido deportados a Cuba pese a tener familia y trabajo en Estados Unidos y no haber cometido delitos, pero lamentablemente, el régimen de La Habana sí los acepta de vuelta por ese mismo motivo: no tienen antecedentes penales. Es el caso de Víctor Manuel Izquierdo Peralta, un joven padre cubano, de 21 años, deportado a Cuba el pasado 24 de abril pese a tener un historial impecable en Estados Unidos. Su único delito fue entrar por la frontera siendo menor de edad para reunirse con su mamá y su abuela que residen legalmente en el país.

Otra cosa muy diferente es el caso de los dos cubanos que fueron deportados a Sudán de Sur y que tenían historiales delictivos que incluyen determinados grados de homicidios. Supuestamente están en estos momentos en una base militar de EE.UU. en Yibuti, pero Willy Allen opina que en estos casos tienen merecida su deportación a un tercer país por no haber aprovechado la oportunidad que les dio Estados Unidos de iniciar una nueva vida fuera de Cuba.

En el programa de este lunes en CiberCuba, el abogado valoró, además, como "preocupantes" las declaraciones del encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, que la semana pasada confirmó que se están aplicando con mayor rigor las leyes migratorias estadounidenses que impiden conceder visados a personas con vínculos recientes con el Partido Comunista de Cuba (PCC).

