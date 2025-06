Amanda Camaraza derrite las redes con las fotos más tiernas de su bebé Marcello

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Amanda Camaraza ha enternecido a sus seguidores en Instagram con una emotiva y delicada sesión de fotos junto a su bebé Marcello. Las imágenes, llenas de ternura y complicidad, muestran los primeros días de vida del pequeño, y reflejan el amor inmenso que lo rodea.

Acompañando las instantáneas, Amanda escribió un texto lleno de sensibilidad que ha tocado los corazones de decenas de internautas.

“Hablemos de ti... De esa nariz diminuta que parece un molde de plastilina colocado sutilmente sobre tu rostro… Hablemos de tus pies con olor a talquito de abuela. De esos dos luceros negros que me siguen a donde me mueva. Hablemos de esas manitos grandotas que parecen de un hombrecito diminuto. He aprendido a conocerte, sé que no te gusta el frío, que te encanta el agua tibia y el ruido de la secadora, que te canten bajito y te den baños de sol… necesito más horas contigo para seguir descubriendo quién eres. Hablemos de cómo pretendía darte vida y llegas tú a darnos vida a todos. Te amo, hijo. Te amo más que a nada”, dice Amanda en su texto.

La publicación ha generado una oleada de reacciones positivas, con mensajes de amor, felicitaciones y admiración por la conexión especial entre madre e hijo que se percibe en cada imagen, y también infinidad de piropos para el bebé.

Además, Amanda compartió en sus historias una conmovedora foto del pequeño Marcello en brazos de su padre, junto una frase que lo dice todo: “Elegí al hombre en el que quiero que mi hijo se convierta”.

Captura Instagram / Amanda Camaraza

La sesión fotográfica, con tonos suaves y luz natural, resalta los rasgos del recién nacido: sus grandes ojos oscuros, sus delicados deditos, y esa ternura infinita que transmite en cada detalle. Una forma perfecta de presentar al mundo al pequeño Marcello, que ya se ha robado el corazón de los fans de su mamá.

Amanda Camaraza ha demostrado una vez más que sabe cómo conectar con su comunidad, y esta vez lo hace desde lo más profundo de su nueva etapa como madre.

