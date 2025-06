"El Trump de Los Pocitos" enseña su Lamborghini y Corvette y reta a los cubanos en Miami

Foto © Instagram / Un Martí to Durako

Un cubano que se hace llamar “el Trump de Los Pocitos” ha desatado una nueva ola de reacciones en redes sociales tras mostrar su lujoso estilo de vida en Miami y lanzar un reto público a otros cubanos emigrados desde barrios marginales de la isla.

Vestido únicamente con un short, luciendo una cadena dorada al cuello, sin camiseta y con una gran seguridad en sí mismo, el hombre aparece en varios videos grabados en el interior de su casa, que él mismo describe como “un dealer”.

Estacionados en su garaje se ven un Lamborghini Huracán blanco y un Chevrolet Corvette amarillo, dos deportivos de lujo que destacan por su potencia y elevado precio.

“Estoy retando a la gente del yuma. Esto no es pa’ Cuba, la gente del yuma, el que tenga más dinero que yo de Los Pocitos y todos esos barrios de Pogolotti, de El Palmar, que me salgan. No existe, tengo negocios y todo legalizado”, dice en tono desafiante mientras pasea por su propiedad.

Ya en un video anterior, el autodenominado "Trump de Los Pocitos" había presumido de su fortuna y propiedades. Ahora decidió subir el tono enseñando incluso un limpiador de piscina de 2,000 dólares, como prueba de su nivel de vida.

“Yo soy el Trump de Los Pocitos, nadie en el yuma tiene más dinero que yo de esos barrios. Nadie. Y que salgan, que estoy retando a la gente de todos esos barrios a que salgan. Ah, y todo cuadrao y legalizado”, afirma con orgullo.

Asegura haber salido de lo más bajo en Cuba y que su éxito es legítimo. “Mi casa es un dealer asere”, repite, mientras camina por su cochera y muestra los lujosos vehículos que posee.

Este nuevo personaje ha generado debate y atención, no solo por sus declaraciones y estilo de vida, sino por la manera en que se proyecta como símbolo del ostentación y riqueza. Sin embargo, la mayoría de los comentarios que recibe de internautas en las redes son de rechazo e indignación por la mala imagen que da de los cubanos.

