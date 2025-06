La Diosa asegura que no abandonará las redes: "La gente que habla, ofende, critica son personas perdedoras, cobardes"

La cantante cubana Dianelys Alfonso, conocida artísticamente como La Diosa, dejó claro que no piensa retirarse de las redes sociales, a pesar de las críticas y ofensas que a diario recibe de algunos usuarios.

Durante una directa en Instagram, que reprodujo el perfil Papel Encara, una seguidora le sugirió alejarse de las plataformas digitales para evitar el acoso y los ataques. Sin embargo, la artista agradeció el consejo con cariño, pero aseguró que su presencia en las redes es innegociable.

“Linda escúchame, yo soy una artista y mi mundo está con mis seguidores y las redes las tengo que utilizar para mí negocio, para mi música, para mis cosas, yo no me voy a salir de las redes por ninguna zarrapastrosa que me venga a criticar aquí, yo no me voy a autocensurar, la que venga a criticar aquí que critique todo lo que quiera a mí me vale madre, no me interesa, no cojas esas luchas tú que yo no las estoy cogiendo”, le dijo a la seguidora.

“La gente que habla, que ofende, que critica son personas perdedoras, cobardes que no dicen las cosas de frente, son personas que no han logrado nada en su vida por eso tienen que estar ahí hablando mal de otra mujer”, arremetió La Diosa.

La artista también recordó que su próximo concierto en el Watsco Center de Miami, previsto para el 19 de julio, será una demostración de que sigue creciendo profesionalmente pese al ruido: “Esa gente que están criticándome van a ver a una Diosa triunfar el 19 de julio y yo quiero que tú seas parte de ese triunfo conmigo, no cojas lucha no sufras así que yo no estoy sufriendo, todas están trabajando para mí, están promocionando mi Watsco Center (...) Tú estás de parte de la más dura de Miami, tú estás de parte de la artista que siempre dijo lo que tenía que decir, de la artista que siempre apoyó a su pueblo, de la artista que siempre apoyó a sus seguidores”.

En la directa La Diosa estaba recogiendo su closet para una vez más regalar prendas de ropa a sus fanáticos y aclaró que nada ni nadie la haría abandonar ese gesto que ella considera tan lindo.

