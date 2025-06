Joven enfrenta a hombre que intentó estafarla en hospital de Santiago de Cuba

Una joven confrontó cara a cara a un presunto estafador, luego de que el hombre intentara engañarla durante la supuesta compra de un celular en un hospital de Santiago de Cuba.

Ruth Arianna Camejo denunció el incidente en redes sociales, donde compartió un video en el que se enfrentó al individuo en el área exterior del Hospital General Orlando Pantoja Tamayo, de Contramaestre, el pasado sábado, reclamándole por el intento de estafarle un teléfono móvil durante la compra-venta que habían acordado.

“Hago esta denuncia pública para que lo que yo pasé hoy no les pase a ustedes, en el día de hoy fui al hospital Orlando Pantoja Tamayo a vender un teléfono Samsung que no vale dos pesos, todo el que me conoce sabe que pueden ir a mi casa a buscar la cosas sin problema, pero esta persona dijo supuestamente ser médico”, escribió Camejo en el grupo de Facebook REVOLICO (Tercer Frente Oriental).

La joven explicó que el hombre se comunicó previamente con su novio para acordar la compra, pero como él había viajado a La Habana, ella se encargó del negocio.

Al hombre “lo vi en cuerpo guardia y, entonces, me llevó para la salita (en) la parte de atrás, donde se hace ultrasonido”, relató. “El teléfono dijo que era para su hija que cumplía 15 años” y que debían esperar a una amiga para revisarlo, que “él no sabía nada”.

Según su testimonio, el supuesto comprador le pidió el cargador para probarlo y ella se lo entregó. “Fue el error que cometí que me llevó a dicho problema, el hombre se fue con el celular por la parte de atrás y jamás volvió con dicho teléfono”, contó.

“Enseguida me volví loca y salí en su busca, el hombre ya iba por la piquera de los coches, muy tranquilo, y salí corriendo y le dije una pila de cosas porque estaba en mi derecho, porque jamás volvió a devolverme el teléfono”, alegó.

Camejo añadió que ambos subieron al cuerpo de guardia del hospital, y que el celular estaba cargando en la sala, delante del local de ultrasonido. “Me devolvió el teléfono, pero el robo era entre dos, mientras él se iba, otra persona venía y se lo llevaba, pero eso no pasó”, advirtió convencida del modus operandi de la estafa.

La joven describió al individuo como “morenito bajito, de mediana estatura, de pelado bajito de pelo malo, de más o menos 27 años”, y que vestía una enguatada azul y llevaba un cubrebocas. “Entre toda la pelea jamás quiso quitarse las gafas y el nasobuco, pregunté y nadie lo conoce como médico”, afirmó.

Confesó que pasó un “mal momento”, aunque pudo recuperar el teléfono. “No vayan solos a hacer negocios ni tampoco le den nada a nadie para que no pasen lo que pasé yo”, advirtió.

Denunció que el sujeto la llamó después por número privado y la amenazó con acusarla por lo que hizo, lo cual la joven documentó en capturas que publicó con el post.

“¿¿¿¿Hacer qué???? Reclamar un teléfono, que se fue sin dar la cara, pues, aquí estoy, muchas personas del hospital vieron todo y saben lo que pasé, no fue mentira”, sostuvo Camejo.

La joven logró frustrar lo que parece una nueva modalidad para estafar a personas que acuerdan ventas con supuestos compradores a través de las redes o por vía telefónica.

Las estafas se han incrementado de manera vertiginosa en los últimos años en Cuba, y quienes las cometen idean formas ingeniosas para ganarse la confianza y poder timar a sus víctimas, sobre todo aprovechando el creciente uso de las plataformas digitales.

