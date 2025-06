VIRAL: Cubano "le guapea" a un policía en México

Circula en redes desde hace días un video viral que muestra a un cubano discutiendo con un agente de la policía en México, tras presuntamente ser sorprendido fumando marihuana en un lugar público.

El incidente ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales, muchas de ellas enfrentadas y que reflejan posturas muy diversas entre cubanos y mexicanos.

Ahora bien, ¿qué se ve y alcanza a escucharse en las imágenes?

En el video en cuestión, el cubano le guapea con ganas al policía, hay empujones y malas palabras y una voluntad de demostrarle al agente que es una injusticia lo que está haciendo, pues el antillano alega que "todo el mundo fuma y no pasa nada".

El bajo tono de voz del policía no permite saber qué dijo el agente, aunque todo hace temer que el propósito final fuera un intento de extorsión, algo que es frecuente en México.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de muchos es la actitud chulesca del cubano.

“¿Tú sabes con quién tú estás hablando? Tú no estás hablando con ningún improvisado, ¿eh? ¡No me toques, chico, no me toques, brother! ¡Quita! Suéltame, compadre”, se escucha gritar al caribeño en lo que parece ser uno de esos mercadillos que los mexicanos llaman “tianguis”.

“¿Y qué ping.. importa que no sea de aquí? ¿Y qué pinga tiene que ver que no sea de aquí? Vas a tener que traer un camión de gente para llevarme a mí a la unidad”, advirtió el cubano mientras era arrastrado por el agente hacia un lugar más discreto.

“¿Y qué si fumo marihuana, y qué? Aquí todo el mundo fuma marihuana, no te hagas el payaso”, concluyó el cubano, poco antes de que se cortara la grabación.

No se sabe cuándo ocurrió ni tampoco cuál fue el final del desencuentro, pero es muy posible que terminara en un "acuerdo" económico para evitar el arresto.

En el apartado comentarios de la escena, decenas de internautas se dividieron entre críticas al comportamiento del cubano, acusaciones de abuso policial y corrupción contra la policía, y reflexiones sobre los deberes y derechos de los inmigrantes.

"Solo se hacen los guapos cuando salen de Cuba, allá no protestan ni en sueños"; "Lo que hizo está mal, no puedes andar fumando marihuana en la calle y encima discutir con la policía"; "Así no se representa a un país. Por culpa de gente como esta, nos miran mal en todo el mundo"; "Eso no es valentía, es chusmería pura. Guapea en tu país, no donde te están dando asilo", opinaron quienes arremetieron contra la actitud desafiante del cubano.

"El policía tuvo mucha paciencia, en otro país ya estaría esposado o en el suelo"; "Que lo deporten, así aprende que la guapería barata no se respeta en ningún lado"; "Deja mal parados a todos los cubanos serios que queremos trabajar y salir adelante", acotaron otros.

Sin embargo, no pocos hicieron énfasis en las frecuentes acusaciones de abuso policial y corrupción que pesan sobre la policía mexicana.

"Los policías en México son de los más corruptos, piden dinero a los migrantes y si no se los das, te fastidian"; "Ese policía lo que quería era plata. Si se la das, te deja ir"; "No se meten con los narcos, pero sí con un cubano fumando. ¿Por qué no hacen su trabajo de verdad?"; "Hay zonas en México donde todo el mundo fuma, y no pasa nada. Solo se ensañan con los extranjeros", advirtieron otros.

Un tercer grupo tendió a reflexionar sobre la condición migratoria y la necesidad de adaptarse:

• "Como migrante, hay que respetar la ley del país donde estás, aunque no estés de acuerdo".

• "Si sabes que no tienes papeles, ¿cómo te vas a poner a gritarle a la policía?".

• "Debemos integrarnos, no provocar. El migrante está siempre en desventaja".

• "Las leyes están para cumplirse. Si no te gusta, cambia de país o quédate en el tuyo".

• "Lo que hizo ese cubano puede costarle la deportación. ¿Vale la pena perderlo todo por orgullo?".

También fue numerosa la autocrítica desde la comunidad cubana:

• "Nos creemos que mandamos en todos lados, por eso nos quieren cada vez menos".

• "El cubano no puede ir por el mundo imponiendo su carácter, hay que saber comportarse".

• "Salimos de Cuba y seguimos con los mismos vicios: gritar, no respetar, desafiar la autoridad".

• "Hay que aprender a vivir en sociedad. No todo se resuelve con gritos y guapería".

• "El romance de México con Cuba ya terminó. Lo que queda es aprender a convivir".

El video ha destapado un complejo entramado de emociones, juicios y tensiones sociales que trascienden el incidente puntual.

¿Es este un caso de abuso de poder o una muestra de irrespeto a las leyes? ¿Una reacción desesperada o una provocación innecesaria?

