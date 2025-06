"Me sentí despreciada por ser cubana": Joven relata dificultades para rentar un departamento en México

Una joven cubana residente en México, que se identifica en TikTok como @maryfra.21, compartió en esa red social la amarga experiencia que vivió mientras intentaba encontrar un lugar para rentar en Cancún. Aunque cumple con todos los requisitos legales y económicos para alquilar, se topó con un obstáculo que no esperaba: ser cubana.

“Resulta que estoy buscando renta acá en Cancún, ando viendo muchas opciones porque no me voy a casar con la primera. Le escribo a una chica porque veo que tenía un departamento muy bonito y sí me dice que lo tiene disponible, me manda las características, fotos, precio y me pregunta de dónde soy”, explicó la joven en un video.

Cuando respondió que era cubana, aunque residente permanente en México y con ingresos comprobables, la respuesta que recibió la dejó descolocada.

“Le digo que soy cubana, pero que soy residente permanente acá en México, que tengo ingresos comprobables, que le puedo dar referencias, y me dice que lo lamenta, pero que no me lo puede ofrecer”, contó.

La negativa, basada únicamente en su nacionalidad, le provocó una mezcla de tristeza e indignación: “La verdad eso me hizo sentir un poco mal porque no entendí por qué me lo negó, y Cancún le renta a muchísimos extranjeros. Puedo entender también que hay muchos cubanos que tienen mala fama, pero, mi gente, todos no somos iguales, a veces hay que dar el beneficio de la duda”.

El testimonio abrió un debate en los comentarios sobre la discriminación que enfrentan los migrantes, incluso en países donde tienen residencia legal. Muchos usuarios han mostrado su apoyo, mientras otros han reflexionado sobre los estigmas que pesan sobre comunidades enteras por el comportamiento de unos pocos. También hubo quien respaldó el hecho de que no le rentaran debido a experiencias negativas previas con cubanos en México.

