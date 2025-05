¡Contundente! Cubana le calla la boca a quienes le piden irse de México: "Aquí ya me aceptaron"

Una joven cubana que reside en México respondió con contundencia en TikTok a quienes cuestionan su presencia en ese país, asegurando que se siente plenamente acogida y con derechos como residente permanente.

“Esta es mi residencia permanente mexicana, lo cual significa que tengo los mismos derechos que los mexicanos, excepto votar y ser votada”, afirmó la joven, identificada como @cossettemarian, en un video que ha generado fuerte repercusión. “México es mi país, aquí ya fui bienvenida, aquí ya me aceptaron, a mí y a todos los cubanos que tenemos papeles”, dijo, antes de añadir: “Para ti, para los otros dolidos, pues pónganse a tomar algo para su dolor… de aquí ya no me voy a ir”.

El video provocó una avalancha de reacciones en la red social. Cientos de usuarios mexicanos expresaron respaldo: “Eres bienvenida”, “Disfruta México”, “Sigue adelante”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Algunos usuarios, no obstante, señalaron imprecisiones en sus declaraciones, recordando que, además de no poder votar, hay otras restricciones legales para los residentes permanentes, como el acceso a ciertos cargos públicos, programas sociales o la obtención de pasaporte mexicano. También hubo comentarios que cuestionaron su tono, pidiéndole “más humildad”.

Aun así, el apoyo fue mayoritario. Varios internautas compartieron mensajes de ánimo, disculpas por las críticas y gestos de bienvenida: “Tú ya eres mexicana”, “México es un país solidario”, “No les hagas caso”.

Este tipo de respuestas públicas se ha vuelto cada vez más común entre jóvenes cubanos que residen en México. En mayo, la cubana Maryfra publicó un video viral donde expresó: “Yo amo México y soy más que feliz aquí, así que para atrás, ni para coger impulso”.

Lo más leído hoy:

También en marzo, Gleydis García reaccionó a comentarios similares defendiendo su decisión de emigrar y destacando la crisis económica y social en Cuba.

Ambos casos generaron un amplio respaldo en redes sociales, con reacciones que destacaron la solidaridad mexicana y la realidad que enfrentan los migrantes.

La intervención de @cossettemarian se suma a una tendencia creciente de migrantes cubanos que utilizan plataformas como TikTok para visibilizar su integración en México y responder, con voz propia, a discursos de rechazo o cuestionamientos sobre su permanencia.