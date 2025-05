Cubana encuentra productos de la isla en un mercado en México: "Todo esto en Cuba está perdido"

Una joven cubana en México ha causado revuelo en TikTok tras compartir su visita al mercado Medellín, en la Ciudad de México, donde encontró productos típicos cubanos que, según afirma, ya no se consiguen en la isla. “Soy cubana viviendo en México y, caballero, hay un mercado en la Ciudad de México que se llama Medellín, donde puedes encontrar productos, tú sabes, de Cuba”, cuenta al inicio del video, grabado entre los pasillos del establecimiento.

Durante su recorrido, mostró artículos que despiertan nostalgia en muchos cubanos: “Mira, malta, mírala aquí, malta. Obviamente es mi preferida”, dice, y añade que también encontró “cerveza Cristal, que yo sé que a muchos le gusta. A mí en lo particular no, pero sé que es muy aclamada”, así como cerveza Bucanero.

Uno de los momentos que más ha conectado con los usuarios es cuando muestra una frazada de piso: “Mira esto, frazada de piso cubana, 80 pesos. Yo me compré una. Me la voy a llevar para la casa. No voy a limpiar con ella, la voy a tener ahí como una reliquia porque me recuerda a los viejos tiempos”.

La cubana no ocultó su asombro al ver más productos: “Si te pensabas que eso es poco, también venden café La Llave, y otros muchos...”. Mientras continúa caminando, exclama: “También venden H. Huppman, incluso Criollo. Ahora mismo no hay, pero hasta Populares tiene. Tiene café Cubita, cuesta un poquito caro, 300 pesos, pero la verdad lo vale. Ya no Cubita, pero sí me compré otro”.

Pero fue con el café Serrano que la emoción alcanzó su punto más alto: “Dime, ¿hace cuánto tú no veías este café? Café Serrano. Ni en Cuba. Esto en Cuba está perdido. Bueno, todo lo que enseñé en Cuba está perdido”, afirmó.

Un aluvión de reacciones: elogios, preguntas y críticas

Las respuestas al video no se hicieron esperar. Algunos usuarios mexicanos y cubanos en el extranjero celebraron el hallazgo. “Lo bueno que aquí sí lo puedes comprar”, comentó uno. Otro dijo: “Para que vean que en México hay cosas cubanas que ni siquiera hay en Cuba”.

Sin embargo, también surgieron voces críticas. “¿Cómo es que venden productos de Cuba si en Cuba dicen que no hay nada de comida?”, cuestionó un usuario. Otro lanzó una advertencia cargada de rechazo: “Es como un comercial para los de su raza a que vengan a invadir México”.

Hubo también quienes expresaron ternura o preocupación. “Qué padre, me da gusto por usted”, escribió un seguidor. Otra persona bromeó: “80 pesos... ¿ps que limpia sola o qué?”. Algunos, por su parte, se enfocaron en los precios: “Los productos son tan caros como lo son en Cuba”, dijo uno, mientras que otro añadió: “Hay más productos que en la misma Cuba”.

Un fenómeno que se repite: Cuba en el exilio

Este fenómeno de “encontrarse con Cuba fuera de Cuba” no es nuevo. En diciembre pasado, una cubana residente en Carolina del Sur visitó un supermercado en Miami y no pudo ocultar su emoción al ver turrones, torticas, frijoles empaquetados, manteca de puerco y morcilla. “¡Ay, Dios mío, qué cosas más ricas hay aquí! Me llevé muchas cosas que me hacían falta, cosas que no hay allá”, comentó en su video viral, cerrando con la frase: “Miami es Miami y lo demás, áreas verdes”.

Otro caso reciente tuvo lugar en Austin, Texas, donde el tiktoker cubano “El Huevito Mantilla” compartió su descubrimiento de productos como sapitos, africanitas y gaceñiga. “Nosotros los cubanos donde quiera tenemos nuestros productos”, dijo entre risas, y no dudó en compartir la dirección del local para ayudar a otros compatriotas.

Estas escenas reflejan cómo la nostalgia, el humor y la escasez se cruzan en la experiencia de muchos cubanos en el exilio, que encuentran en los mercados extranjeros un inesperado vínculo con sus raíces. Mientras tanto, la paradoja persiste: fuera de Cuba, los productos cubanos parecen estar más disponibles que en la propia isla.