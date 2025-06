"Que no te vean ni un solo minuto parado": Cubano en Brasil comparte consejos para evitar problemas en el trabajo

Un cubano en Brasil compartió un video en el que ofrece cinco consejos esenciales para otros migrantes que comienzan a trabajar en el país sudamericano. El autor, identificado en TikTok como @albertohechavarri5, advirtió sobre comportamientos que podrían generarle problemas a quienes llegan sin conocer la cultura laboral local.

"Quédate que es muy importante", dice al comienzo del video, donde llama a no confiarse en exceso dentro del entorno laboral. Recomienda evitar hablar de la vida privada con compañeros, pues “no todos tienen buenas intenciones”. También insiste en mantenerse siempre ocupado, incluso cuando el flujo de trabajo disminuye: “aunque sea barriendo o limpiando”, advierte, para no dar la impresión de estar desocupado o poco comprometido.

Otro punto sensible que aborda es el uso de certificados médicos durante el periodo de experiencia. Aunque reconoce que la salud es lo primero, asegura que pedir días por enfermedad podría jugar en contra ante los empleadores, y convertirse en un motivo para no pasar la prueba. A eso suma la importancia de la puntualidad estricta —ni dos minutos de retraso— y la necesidad de evitar conflictos con otros empleados, especialmente aquellos que ya tienen antigüedad en la empresa. Su consejo general es claro: mantener un perfil bajo, no confiar demasiado y mostrar disposición constante.

Este tipo de advertencias no son nuevas en su perfil. En abril pasado, el mismo creador había lanzado un mensaje similar, alertando que quien emigre a Brasil sin estar dispuesto a sacrificarse o con expectativas poco realistas “se va a arrepentir”. En aquel video, afirmaba que el país ofrece oportunidades, pero que hay que llegar con una mentalidad de trabajo duro.

También otras voces latinas han advertido sobre los límites entre lo personal y lo laboral. En enero, un joven en Estados Unidos se volvió viral tras bloquear a sus compañeros de trabajo en redes sociales, luego de ser cuestionado por cómo usaba su día libre. Y en noviembre pasado, la joven BibeybiBaez recordó en un video que “en el trabajo, esa gente no son tus amigos”, subrayando que compartir problemas o debilidades con colegas puede volverse en contra.

Mientras más cubanos comparten sus vivencias laborales en el extranjero, más se repite una idea común: tener éxito fuera de Cuba no depende solo del esfuerzo, sino también de entender las dinámicas del entorno, saber cuándo callar y con quién hablar.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre consejos para emigrantes cubanos en Brasil