Tiktoker dice que en Cuba “todo es posible” al ver supermercado en dólares en La Habana y las redes explotan

Una tiktoker cubana generó revuelo en redes sociales tras publicar un video en el que muestra, con tono entre asombrado e irónico, una tienda en divisas en el exclusivo Centro Comercial Palco, en La Habana, que, según ella, parece “el Costco de La Habana”.

"Todo empezó como un día cualquiera en Cuba", dice al inicio del video la usuaria de TikTok @keycubanita4. Según cuenta, salió en busca de aceite y galletas para merendar, pero terminó en una tienda “donde hay de todo”, incluyendo productos importados, supuestamente de origen estadounidense.

Mientras graba estanterías bien abastecidas, cierra con una frase que encendió las alarmas de muchos: “Sígueme para más aventuras reales desde esta isla donde todo es posible… o casi”.

Pero ese “casi” fue suficiente para desatar la indignación de muchos cubanos que viven una realidad muy distinta a la que muestra el video. Los comentarios no tardaron en llegar, cargados de dolor, ironía y crítica social.

“¿Dónde pagan en dólares en Cuba?”, preguntó un usuario con sarcasmo.

“Eso está bonito, pero solo si tienes una familia en el exterior que sude la gota gorda para mandarte remesas”, escribió otro.

“¿Y el bloqueo? ¿Y el norte revuelto y brutal?”, ironizó un tercero, aludiendo al discurso oficial que culpa a Estados Unidos de las carencias en la isla.

Muchos también señalaron que el Centro Comercial Palco no es ninguna novedad y que su existencia contrasta con la escasez que sufre la mayoría del pueblo cubano, que cobra su salario en pesos y enfrenta precios dolarizados.

Otros fueron más duros, acusando a este tipo de videos de “lavar la cara a la dictadura”, al mostrar una imagen distorsionada de la realidad nacional. “Estos videos lo único que hacen es servirle de propaganda al régimen. Promocionan lo que parece el Costco de La Habana… ¡ay, Dios, lo que hay que escuchar en las redes!”.

Uno de los comentarios más contundentes resume el sentimiento generalizado. “¿Por Dios, que todo es posible en esa isla? ¿Qué es lo posible? Si ahí todo es imposible: no hay corriente, no hay comida, no hay transporte, no hay medicina. El cubano que no recibe dólares no puede ir ahí. Los niños no pueden merendar galletas Óreo si no tienen mamá o papá afuera que emigraron con el corazón roto para poder alimentarlos. Las calles están llenas de basura, La Habana se está cayendo en pedazos, no hay maestros porque nadie quiere dar clases por 10 dólares al mes. ¿Qué vas a mostrar en tu contenido? ¿La burbuja en la que vives tú o la realidad del cubano que se baña con un jarro y duerme con calor y mosquitos?”

La indignación generalizada evidencia una desconexión entre la opulencia que muestran ciertos comercios en divisas y la dura realidad de millones de cubanos que no pueden costear productos básicos. El contraste entre los estantes llenos y los bolsillos vacíos se convierte, una vez más, en escenario de polémica en las redes.

Desde 2025, el gobierno cubano ha acelerado la apertura de tiendas que operan exclusivamente en dólares, bajo el argumento de “captar divisas y mejorar el abastecimiento”. Establecimientos como el supermercado de 3ra y 70 en La Habana, “Casalinda” en el antiguo Ten Cents, y nuevas unidades en provincias como Holguín, Villa Clara y Ciego de Ávila, han marcado esta tendencia.

Estas tiendas aceptan únicamente pagos con tarjetas internacionales (Visa, MasterCard, MIR) o tarjetas recargadas desde el exterior, lo que excluye a la mayoría de los cubanos que cobran en pesos. Mientras estos comercios muestran estantes llenos de productos importados, las tiendas en moneda nacional siguen desabastecidas, generando una fuerte percepción de injusticia y segmentación económica.

Economistas como Pedro Monreal han advertido que esta “dolarización parcial” profundiza la desigualdad, al crear un mercado paralelo solo accesible para quienes reciben remesas o divisas. Las quejas ciudadanas también apuntan a prácticas humillantes, como recibir el vuelto en caramelos por pagos en efectivo en dólares, y denuncian que esta estrategia convierte el acceso a productos básicos en un privilegio reservado a una minoría.