Fallece a los 41 años hija del legendario pelotero Luis Giraldo Casanova

Sania Casanova, hija de la gloria del deporte cubano Giraldo Casanova, falleció la mañana de este sábado a los 41 años, luego de una larga batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por allegados a la familia, quienes habían notificado que este viernes la salud de Casanova era delicada.

Jacinto Carcedo Pérez, amigo de la familia, detalló que Sania falleció a las 7:30 am. en el Hospital Provincial Abel Santamaría, donde había sido ingresada tras deteriorarse su salud.

"He sido testigo presencial de una de las batallas más dramáticas, épicas, y gloriosas jamás escenificada por una persona por su vida luchando sin flaquear contra el duro destino que le puso la vida. Sania Casanova no fue vencida por esta maligna enfermedad pues una mujer de su estirpe heroica no merece que se diga derrotada", escribió Carcedo.

A Sania la sobrevive su hijo Lázaro Páez Casanova, quien tiene experiencia en dos Series Nacionales con su equipo pinareño y es un prospecto beisbolero en el país.

El sepelio de la mujer fue programado para este domingo a las 9:00 am., por decisión de la familia.

Luis Giraldo Casanova, conocido como El Señor Pelotero, fue miembro de las selecciones nacionales durante 13 años consecutivos.

Fue un bateador de fuerza y consistencia excepcional, además de un jugador muy versátil. Formó parte de los equipos pinareños Vegueros y Pinar del Río, así como de la Selección Nacional de Béisbol de Cuba.

Fue campeón en múltiples eventos internacionales como los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Copa Intercontinental y Campeonatos Mundiales.

Tras su retiro como jugador, Casanova ha trabajado como entrenador, dirigiendo al equipo de Pinar del Río en la Serie Nacional.

En la actualidad, su legado es ampliamente reconocido en Cuba, y en noviembre de 2014 fue seleccionado para ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Cubano.

La pérdida de su hija Sania Casanova ha impactado profundamente al exjugador y a la comunidad del béisbol cubano.

