Cubana cuenta por qué eligió vivir en Dubái: “Sin herencias y sin habibis”

La creadora de contenido cubana Stephanie Fuste (@stephanie.fuste) compartió en TikTok las razones que la llevaron a dejar Cuba y establecerse en Dubái.

En un video que ha despertado el interés de muchos usuarios, especialmente entre quienes sueñan con emigrar desde Cuba, la joven explicó que cruzar fronteras y arriesgar su vida lejos de su madre no era un plan viable para abandonar la isla. Así que decidió apostar por una vía segura y legal para salir del país y establecerse en un lugar donde pudiera trabajar y ganar bien.

“Al principio también pensé: ‘¿Qué rayos voy a hacer en Dubái?’”, confesó la joven, quien tomó la decisión de irse acompañada de su madre. Juntas emprendieron un camino lejos de Cuba, con el objetivo de empezar una nueva vida desde cero. “Me llené de valor y avanzamos juntas”, aseguró.

Fuste reconoció que los primeros meses no fueron fáciles: “Sentí que no encajaba y que todo el mundo iba diez pasos por delante, pero eso, lejos de frenarme, me dio más ambición y deseos de salir adelante”.

Con el tiempo, comenzó a formarse en marketing digital, un sector en crecimiento y consiguió trabajo como creadora de contenidos para marcas, en un ámbito que está abriendo cada vez más espacio a mujeres emprendedoras.

En su testimonio, la joven enfatizó que su sueño no está ligado a relaciones de dependencia ni a fortunas heredadas.

“Trabajo para crear mi propio imperio, sin herencias y sin habibis”, afirmó con determinación, usando el término que en árabe significa “mi amor”, y que muchas veces se asocia con estereotipos sobre mujeres que emigran a Dubái en busca de relaciones sentimentales convenientes.

Stephanie Fuste cuenta con una comunidad creciente en redes sociales, continúa construyendo su proyecto profesional desde Dubái, y su historia inspira a otras jóvenes cubanas a buscar su propio camino más allá de las fronteras de una isla en crisis, que limita el talento de sus ciudadanos.

