"Me tocó venir para el río": Madre cubana muestra cómo lava sin electricidad ni agua

Una cubana residente en la isla compartió en TikTok un video donde muestra cómo tuvo que lavar ropa en el río, debido a que en su casa no había agua ni electricidad.

“En Cuba, cuando no tienes electricidad y no te queda ni una sola gota de agua en tu casa, pues nada, mi amor, me tocó venir para el río a lavar, que estaba un poco sucio, pero pude resolver mi problema y lavar la ropita que más me apuraba”, relata la joven identificada como @darlinmedina93.

En el video, de poco más de 30 segundos, se la ve exprimir la ropa y tenderla en una cerca cercana. “Aquí ya estoy exprimiendo la ropa para sacarle todo el agua, y me puse a tenderla aquí en una cerca que había, que estaba dando bastante solecito, para al menos llevármela un poco seca para mi casa”, narra. Luego añade: “Me puse a comerme un mango aquí con mi niña, que a pesar de todo no la pasamos mal porque estuvimos aquí en el río disfrutando un poquito.”

Una situación que se repite

No es la primera vez que esta cubana documenta situaciones similares. En otras publicaciones recientes ha mostrado cómo cocina con leña durante los apagones: “Otro día cocinando con leña, pero muy feliz y agradecida con Dios porque tengo para cocinar.”

También ha compartido lo que define como “la merienda clásica de nosotros los cubanos”: pan con ajo, aceite y un vaso de agua con azúcar moreno. En ese video explica que tuvo que comprar el pan, ya que no siempre se consigue por la libreta.

Sus contenidos han generado múltiples reacciones en redes sociales, con comentarios que van desde la empatía y el apoyo hasta la crítica y la preocupación por la normalización de estas carencias.

Apagones y escasez de agua

La escena de lavar en el río no es aislada. En mayo pasado, vecinos del municipio pinareño de San Juan y Martínez también se vieron obligados a lavar a orillas del río tras más de 15 días sin agua en sus casas. “Esto no es Haití ni África, esto es San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río”, denunció en su momento el activista Michael Cala.

En otras zonas del país, como Matanzas, los apagones han llegado a durar más de 24 horas seguidas, según denuncias compartidas por ciudadanos en redes sociales.

La situación ha llevado a muchos cubanos a buscar soluciones improvisadas. En abril, otra mujer conectó una lavadora directamente a un río mediante mangueras caseras. Más recientemente, en Villa Clara, una familia mostró cómo lava con una lavadora rusa durante las pocas horas de electricidad disponibles. “Hay que aprovechar el tiempo que tenemos de corriente”, decía la esposa en ese testimonio.

Aunque las autoridades han anunciado planes de inversión para mejorar el suministro de agua y electricidad, muchas comunidades siguen enfrentando interrupciones constantes. Mientras tanto, los testimonios compartidos en redes continúan evidenciando cómo la población intenta adaptarse a una precariedad que se ha vuelto parte del día a día.

