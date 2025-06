"Sigan pensando que el karma no existe": Cubana en EE. UU. se vuelve viral con su contundente reflexión

Una joven cubana en Estados Unidos ha estremecido TikTok con una fuerte reflexión sobre la pérdida de valores, la envidia, el odio y la falsedad en las relaciones humanas.

“Ser feliz vale cero pesos”, afirma la tiktoker Lien BM (@lien.bm) en un video que se ha viralizado por su honestidad y crudeza, y que acumula miles de reacciones y comentarios agradecidos.

“Todo lo que te pasa es porque eres demasiado bueno… cada vez que escucho esa frase, me imagino que la persona que la inventó había hecho un daño que no sabía cómo justificarlo”, lanza al inicio del video, que dura más de cinco minutos. A partir de ahí, Lien cuestiona una mentalidad muy extendida: que para protegerse hay que volverse mala persona.

En lugar de rendirse ante la decepción, llama a no contaminarse con el resentimiento: “La única compañía que no te va a abandonar en ninguna de las decisiones que tú tomas eres tú mismo… ¿y qué clase de mala compañía tú te estás dando cuando tú andas con todo ese odio arriba?”. La joven advierte que detrás de cada mala acción hay emociones que destruyen desde dentro: “Para tú tener una actitud mala hacia alguien… tú tienes frustración, o odio, o rencor… todos esos son sentimientos negativos”.

Critica, además, cómo muchas personas prefieren espiar y juzgar a los demás en lugar de trabajar en su propio bienestar. “La gente lo único que quiere es meterse en la vida de los demás”, dice con claridad. “Ya no puedes contar que tienes una pareja buena porque hay envidia. No puedes contar que vas a hacer un viaje porque te lo tumban. Tú no puedes contar nada”. Denuncia que “somos hipócritas hasta con nosotros mismos” y que lo único que parece importar es el dinero.

“El casamiento es negocio, la pareja es negocio, los trabajos son negocio”, afirma en su pausada reflexión. “La gente quiere una relación sana y linda, pero cuando los tratan como una mierda se quedan. Y cuando llega lo que se merecen, lo tratan mal por lo que les hicieron anteriormente”, añade.

En otro momento del video, Lien reacciona a la falta de coherencia en las personas: “Quieren novios buenos y les quitan los novios a las amigas. Quieren mujeres buenas y les coquetean a los que tienen marido. Quieren una relación estable pero no arreglan la que tienen. No les gusta el trabajo que tienen, pero en su tiempo libre a beber y a fumar”. Y concluye con una frase que ha sido ampliamente compartida: “La vida te va a poner obstáculos, es verdad. No va a ser fácil, es verdad. Pero nosotros nos la complicamos bastante”.

El video ha sido recibido con una avalancha de reacciones. Muchos usuarios han compartido que se sintieron identificados con cada palabra. “Me hiciste llorar. Eso es exactamente lo que estoy viviendo”, escribió una mujer. Otro comentario señala: “No puedo dejar de ver el video. Es como si estuvieras hablando por mí”. Otra reacción dice: “Te escuché hasta el final, porque es tan real todo lo que dices”. Las frases “me ayudaste a abrir los ojos”, “cuánta verdad en tus palabras”, “tú dijiste lo que nadie se atreve”, se repiten entre cientos de mensajes.

Algunos agradecieron su franqueza: “No te conozco, pero gracias por hablar así. Hoy necesitaba escuchar eso”. Otros reconocieron su valor en un entorno lleno de apariencias: “Parece que la gente mala es la que triunfa… pero como tú dices, el karma no siempre va directo. A veces le duele a quien más les importa”.

Muchos usuarios, tras ver el video, decidieron seguirla. “Por este contenido vale la pena TikTok”, expresó alguien. Otro comentó: “Deberías estar en todos los teléfonos del mundo”.

No es la primera vez que Lien BM comparte este tipo de mensajes. En septiembre de 2024, con motivo de sus tres años en Estados Unidos, publicó otro video donde reflexionaba sobre el sacrificio de emigrar. “No te compares con relojes ajenos”, dijo entonces, alentando a cada persona a enfocarse en su proceso y no caer en la frustración. Agradeció las oportunidades y reafirmó que “con esfuerzo y sacrificio todo se puede alcanzar”.

Su nueva publicación, más contundente y emocional, consolida su estilo: directo, sin poses, sin eufemismos. Un grito desde la experiencia, desde la decepción, pero también desde la esperanza de que aún vale la pena ser una buena persona. “Sé tú ese tipo de persona que tú crees que le falta al mundo”, dice al cerrar, mientras cientos de personas en los comentarios aseguran que ella ya lo es.

