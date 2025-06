El creador español @ramonteli ha desatado una ola de reacciones en TikTok tras publicar un video viral en el que, entre bromas y asombro, comparte su experiencia con las mujeres cubanas en Miami. Su frase inicial no pasó desapercibida: “Lo peor que llevo de Miami son las cubanas”.

El joven andaluz explica que le sorprende el nivel de cercanía en el trato. “Vas a comprar lo que sea y una señora de 50 años te dice ‘papi, mi amor’. Y señora, que me da igual que tenga 50 años, yo me caliento más rápido que un móvil en la playa. Un poco de por favor”, comenta, bromeando. “En España, la cajera me dice: ‘¿Quiere una bolsa?’. Y aquí me dicen: ‘Papi, ¿quiere una bolsa? Mi amor, ¿quiere una bolsa?’”.

El video ya supera el millón de visualizaciones y ha generado una avalancha de comentarios, en su mayoría cubanos y cubanas que explican —con humor— que ese trato cariñoso es parte de su cultura y no tiene intenciones ocultas.

“No te ilusiones, españolito. Le decimos ‘mi amor’, ‘mi vida’, ‘mi corazón’ hasta al que vende el pan”, escribió una usuaria. Otro le advirtió entre risas: “No vayas a Cuba, asere, que te perdemos”.

Una cubana residente en Europa comentó: “Estoy en España y ya no le he dicho ‘mi amor’ a nadie más porque piensan que una los está enamorando”. Mientras que otros españoles también reaccionaron: “En Málaga te dicen ‘mi alma’ y no pasa nada. No entiendo por qué te sorprendes tanto”.

Una gran parte del público defendió con orgullo el calor humano de los cubanos. “Así somos. Si te vemos dos veces, ya te hacemos café y te tenemos colchón en la sala”, escribió alguien. Otra usuaria añadió: “Eso es cariño y respeto, no es coqueteo. Es nuestra forma de ser”.

Lo más leído hoy:

También hubo quienes lo retaron a ir más lejos: “Deja que viajes a Medellín y te hablen las paisas. Ahí sí que no vuelves a España”.

Pese a que el comentario inicial del español podría parecer provocador, la mayoría lo recibió con humor. Él mismo respondió a los comentarios reconociendo la avalancha que había generado: “Gracias, José, no sabes lo mal que lo estoy pasando”, escribió, riéndose de sí mismo.

Más que una crítica, el video se convirtió en un espejo de las diferencias culturales y en una celebración, involuntaria pero clara, de la espontaneidad, cercanía y calidez con la que muchos cubanos se relacionan en el día a día. Una particular forma de decir “mi amor” que, al parecer, sigue dejando sin palabras a más de un europeo.

Preguntas frecuentes sobre el trato afectuoso de los cubanos y sus diferencias culturales