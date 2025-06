"Tuvimos que meterle mano al carbón porque si no, no almorzábamos": la cruda realidad en Cuba retratada en un vídeo viral

“La situación en Cuba no mejora, al contrario, cada vez empeora un poco más”, lamentó la usuaria @meli.cubanita0 en un video viral publicado en TikTok, en el que muestra el proceso de cocinar arroz con salchicha en el piso de su casa, usando un fogón artesanal alimentado con carbón vegetal.

Según relató, la electricidad fue cortada a las 10:00 a.m., cuando supuestamente estaba programada para las 12:00 del mediodía. “No nos dio tiempo ni de hacer el almuerzo. Uno no se prepara para esto porque no te avisan. Simplemente te la quitan y ya, arréglatelas como puedas”, afirmó.

En las imágenes, que superan las 22 mil reacciones, se observa a la joven picando ají, cebolla, ajo y salchichas, mientras comenta el proceso con resignación. “Tuvimos que optar por algo rápido de hacer porque ya teníamos hambre... Si no, hoy no almorzábamos, mi gente”, agregó.

La tiktokera concluye su testimonio preguntándose cómo sobreviven los cubanos que no tienen carbón para cocinar. “Es super triste y desesperante”, sentenció.

El video, con más de 22 mil reacciones, generó cientos de comentarios que reflejan la diversidad de opiniones sobre una situación compartida por millones.

“Esto da tristeza”, escribió una usuaria. “Hasta cuándo vamos a estar así”, comentó otra. “Así mismo me toca a mí todos los días”, expresó una seguidora, identificándose con la escena del fogón improvisado. Otra persona escribió: “Somos guerreras, no nos queda de otra”, mientras alguien más señaló: “La realidad de muchos y lo peor es que ya lo vemos normal”.

También hubo mensajes de reconocimiento: “Te admiro muchísimo, lo haces ver tan fácil”, y otros de apoyo emocional: “Fuerza, reina. Tú puedes con todo”.

No faltaron comentarios con tono más irónico o escéptico: “Pero el maquillaje, las uñas y todo eso…”, escribió una usuaria, mientras otra preguntó: “¿Y cómo subes el video si estás sin corriente?”.

Algunos comentarios apuntaron a la desesperanza: “Cada día estamos peor y nadie hace nada”, o cuestionaron el trasfondo social: “Esto no es vida, es sobrevivencia”.

Una escena común en la Cuba actual

El testimonio de @meli.cubanita0 se suma a una ola de contenidos donde cubanos documentan cómo sortean la falta de electricidad, agua o gas. Esta misma semana, una madre cubana mostró en TikTok cómo tuvo que lavar ropa en un río porque no tenía ni agua ni corriente en su casa. “El río estaba un poco sucio, pero resolví”, dijo, resignada.

También en redes sociales se volvió viral la imagen de una familia cubana durmiendo en un balcón por el calor, los mosquitos y la falta de esperanza. “Esto parte el alma. Cuba 2025”, escribió el humorista Andy Vázquez al compartir la foto.

Mientras tanto, el gobierno impulsa el uso de briquetas de carbón vegetal como alternativa de cocción. Elaboradas con desechos y almidón de yuca, estas briquetas representan un retorno forzado a métodos del pasado. “Cuando viene la luz, todos nos tiramos para aquí”, confesó un productor artesanal en Sancti Spíritus.

El colapso del sistema eléctrico nacional ha sido reconocido incluso por la Unión Eléctrica, que este martes informó de un déficit superior a los 1,800 megavatios, con afectaciones en todo el país.

Más allá de los datos técnicos, los expertos alertan sobre las consecuencias humanas de esta crisis. Los apagones prolongados están teniendo un impacto severo en la salud física y mental de la población.

