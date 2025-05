"Si no te gusta lo que ves cambia la vista": Seidy La Niña enseña su cuerpo sin complejos en su nuevo sencillo "Celulitis"

La cantante cubana Seidy La Niña ha vuelto a sacudir las redes sociales, esta vez con un poderoso mensaje de amor propio y empoderamiento femenino en su nuevo sencillo titulado “Celulitis”.

Lejos de los estereotipos de belleza que imperan en la industria, la artista aparece en el videoclip luciendo su cuerpo al natural, sin filtros ni retoques, dejando ver con orgullo su piel real y sus curvas.

“No soy modelo de revista / Si no te gusta lo que ves cambia la vista / Los tengo enfermos, masoquistas / Yo no tengo la culpa de estar rica, pero además artista / Esta celulitis es mía, estas estrías son mías, estas teticas son mías, el pussy grande por si tú no lo sabías”, con esta letra Seidy lanza un claro mensaje a quienes critican o intentan imponer cánones ajenos: su cuerpo es suyo, y lo ama tal como es.

Otra línea contundente del tema declara: “Tener celulitis es rico, es una cosa natural, aquí se mira pero no se toca, y si tocas tienes que pagar”. Con esta lírica, Seidy no solo abraza sus "imperfecciones", sino que las convierte en motivo de orgullo y en bandera de lucha contra la discriminación estética.

Para el videoclip, grabado en Miami Beach, Seidy eligió un outfit urbano, sensual y relajado que acentúa su mensaje de autenticidad. Viste unos shorts deportivos verdes con borde blanco, un top tipo bikini blanco brillante, y una gorra verde con la palabra “Miami” bordada en blanco. El look se completa con aretes grandes de aro, zapatillas deportivas y una melena larga suelta, enmarcando un estilo caribeño y desafiante.

Lo más leído hoy:

La cantante compartió imágenes del video en su Instagram y muchas de sus seguidoras han aplaudido su valentía y honestidad al mostrarse tal como es: “Me encanta tu naturalidad en todo”; “Me encanta tu naturaleza así es mejor natural y sin filtros, las celulitis y las estrías son partes de muchas mujeres... bendiciones mil y sigue siendo natural”; “Se fue mundial mientras más natural más toca la realidad”; “La niña más original y no lo voy a discutir con nadie”; “Así se hace, sexy, divertida, extrovertida, gran cantante profesional de Cuba a sumar éxitos en lo qué haces”.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo sencillo "Celulitis" de Seidy La Niña