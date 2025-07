Cubanos reaccionan a nueva encerrona contra Hammer: “¿El pueblo eligió Revolución? ¡Hagan un referéndum!”

La publicación de CiberCuba sobre el video en el que el diplomático estadounidense Mike Hammer fue abordado en Varadero por sujetos que afirmaron que "el pueblo eligió Revolución" ha generado un aluvión de comentarios de cubanos dentro y fuera de la isla.

Las reacciones, vertidas principalmente en Facebook (más de 1,100 comentarios y casi 2,500 reacciones en menos de 24 horas), reflejan una mayoría crítica con la manipulación oficialista y escéptica respecto a la supuesta espontaneidad del encuentro.

Con miles de interacciones, el sentir dominante entre los lectores fue de apoyo a Hammer, rechazo al montaje y desacuerdo con la idea de que el pueblo cubano haya elegido la llamada “Revolución”, como afirmaban los interlocutores del video.

“Si están tan seguros de que el pueblo eligió Revolución, hagan un referéndum sin amenazas, sin chantaje y sin miedo”, escribió una usuaria desde Cuba, obteniendo decenas de respuestas y reacciones positivas. Esa frase, replicada por varios internautas, se convirtió en la consigna más citada en los comentarios.

Desmontando la “espontaneidad”

Muchos usuarios cuestionaron abiertamente el carácter supuestamente ciudadano del grupo que abordó a Hammer. “Esos no son espontáneos, eso es teatro político de la Seguridad del Estado. Los actores son malos, pero la intención es clara: grabarlo, manipularlo y desacreditarlo”, opinó un usuario en un comentario con más de 300 likes.

La mayoría de las reacciones coincidieron en que el video difundido por la página oficialista “La Tía Carmen” fue cuidadosamente preparado, con interlocutores que usaron un lenguaje técnico y alineado con la narrativa gubernamental. “¿Quién habla de ‘lista de países patrocinadores del terrorismo’ así, sin ser instruido? ¡Ni en un noticiero!”, ironizó otro usuario.

El tono teatral y poco natural del encuentro también fue señalado: “No hay forma de que eso no fuera una emboscada. El tipo no puede ni caminar con su familia sin que lo rodeen para repetirle el guion del MININT”, comentó una usuaria activa en redes.

Apoyo a Hammer y crítica al régimen

Lejos de generar rechazo hacia el diplomático, el video provocó una oleada de solidaridad hacia Hammer, a quien muchos elogiaron por su serenidad, su disposición al diálogo y su respuesta incisiva pero calmada.

“¡Qué clase de respuesta!: ‘¿Y los que nacieron después del 59?’”, escribió un internauta. “Ese es el punto. El pueblo no puede decidir nada. Por eso lo acosan, porque él les recuerda que el pueblo aún no ha elegido”.

Los comentarios también criticaron que se intente usar la figura de Hammer como chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas reales del país. “Hablan de injerencia, pero no dicen nada del hambre, la inflación ni de los apagones”, comentó otro lector. “¡El diplomático no puede ni hablar con nadie sin que lo rodeen como si fuera enemigo de guerra!”.

Varios usuarios recordaron que Hammer ha sido uno de los pocos representantes internacionales que ha recorrido zonas vulnerables, visitado comunidades religiosas, hablado con familias de presos políticos y denunciado los montajes contra opositores. “Que se dediquen a gobernar bien en vez de filmar shows mal actuados”, dijo un cubano residente en Holguín.

Humor como forma de crítica

El sarcasmo y el humor no faltaron en los comentarios, especialmente dirigidos al perfil “La Tía Carmen”, que publicó el video acompañado de burlas hacia el diplomático. “En su paranoia, solo le faltó insinuar que había una base rusa secreta en algún hotel”, decía el post original, al que muchos respondieron con ironía.

“Si me pagaran por cada ruso en Varadero, ya no tendría que hacer colas para pollo”, escribió un usuario en tono burlón. “Paranoia no, realidad: los turistas rusos están por todas partes y eso no es ningún secreto”, añadió otro.

También se hicieron memes y comentarios jocosos sobre el momento en que Hammer se despide diciendo “vamos a ver si comemos en Varadero”. “El hombre tiene paciencia de santo. Yo los dejo hablando solos en la arena desde la segunda frase”, bromeó un lector.

Llamados a la legitimidad democrática

Uno de los argumentos más repetidos en las reacciones fue la falta de legitimidad democrática del modelo cubano actual. La afirmación del interlocutor de Hammer de que “el pueblo ya decidió, decidió Revolución” fue duramente criticada por numerosos lectores.

“¿Cuándo decidió el pueblo? ¿En el 76? ¿Y desde entonces qué? ¿Nunca más? ¿No cuentan los que nacieron en los 80, 90, 2000?”, escribió una usuaria desde Camagüey. “Esa frase es insultante. Como si no hubiera generaciones completas que nunca han podido votar por nada”.

Los llamados a realizar un referéndum popular libre, sin presiones, y bajo supervisión de organismo internacionales aparecieron una y otra vez. “¿Quieren saber qué piensa el pueblo? Pongan las urnas, sin miedo, y con vigilancia internacional. A ver quién decide qué”, comentó un joven desde La Habana.

La publicación del video por parte de la Seguridad del Estado no logró el objetivo que buscaba el oficialismo: deslegitimar a Mike Hammer.

Por el contrario, reactivó la conversación pública sobre la falta de participación política real, el control del discurso oficial y la necesidad de una consulta democrática en Cuba. La respuesta del pueblo, al menos en redes, fue clara: el pueblo aún no ha decidido.