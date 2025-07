El reguetonero cubano Óscar Segundo, conocido artísticamente como El 2Chun, radicado en Miami, denunció públicamente al cantante Bebeshito y al productor italiano Roberto Ferrante, dueño de Planet Records, por lo que considera un intento de apropiación ilegal de su canción “Perriña”. La disputa ha escalado rápidamente en redes sociales, donde el artista ha publicado pruebas, declaraciones directas y videos que buscan respaldar su versión de los hechos.

“Oniel, ahora vienes inventando que el tema es tuyo. Ustedes saben que ahora legalmente está facilito. Esto es fuego contigo y con Roberto Ferrante. Yo no iba a hablar para arreglar las cosas, pero nadie me respondió. Como artista, nunca dejé de darles los créditos”, afirmó El 2Chun en uno de los videos más recientes. También dejó claro que es “autor y compositor legal desde el año 2020” y que registró la canción ante la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

Además, el artista publicó un clip antiguo en el que aparece junto a Bebeshito en el estudio durante el proceso creativo de “Perriña”, con fecha anterior al lanzamiento oficial. El sencillo fue incluido en el álbum Sin Rutas y distribuido en octubre de 2024 bajo el sello independiente Fn Record Inc. Según El 2Chun, la canción comenzó a ganar popularidad de forma orgánica desde su canal de YouTube, lo que habría motivado la supuesta ofensiva por parte de la disquera.

Las reacciones del público no se hicieron esperar. En los comentarios a sus publicaciones, muchos usuarios expresaron su respaldo al joven artista: “La razón a quien la tiene”, “Tú siempre has estado luchando sin joder a nadie”, “Planet Records está acabando con la carrera de muchos talentos”. Otros, en tono más escéptico, sugirieron que lleve el caso directamente a los tribunales. Un mensaje destacaba que “Perriña” debutó en el puesto 31 de los charts de YouTube, lo que generó mayor visibilidad y tensiones.

Hasta el momento, ni Bebeshito ni Planet Records han ofrecido una respuesta oficial a las acusaciones. Mientras tanto, El 2Chun insiste en que hará valer sus derechos por la vía legal si no se resuelve el conflicto. “Esto es Estados Unidos, no es Cuba”, advirtió en un video anterior, dejando claro que no permitirá que su trabajo sea borrado o expropiado sin consecuencias.

Preguntas frecuentes sobre la disputa entre El 2Chun, Bebeshito y Planet Records