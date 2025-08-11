Descubre al cubano detrás de la imagen de Bebeshito para su concierto en el Kaseya Center de Miami

El concierto de Oniel Bebeshito en el Kaseya Center de Miami no solo fue un espectáculo musical, sino también un despliegue de estilo y creatividad. Detrás de cada uno de los llamativos outfits que lució el artista estuvo el joven cubano Manuel Alejandro Pérez Odicio, creador de la marca de ropa 305 Superfly.
Manuel, quien también es pareja de la influencer Amanda Camaraza, compartió en Instagram la emoción por haber formado parte de esta presentación.
“Primero que todo quiero mostrarles lo agradecido que estoy con Oniel Bebeshito y Richar Irete Melli y todo su equipo de trabajo en general por la gran atención y confianza que depositaron en mí. Hoy es un día muy especial tanto para mí como para Cuba porque una vez más se hizo historia con la bandera bien en alto. Esto es solo el comienzo”, escribió.
Su pareja, Amanda, no tardó en expresarle su orgullo en los comentarios: “Este es el comienzo de un largo camino. Estoy muy orgullosa de ti y de tu trabajo, amor. Horas y días sin dormir, pero valió la pena. Te amo”.
El estilista explicó que su trabajo no se limitó a imponer su visión creativa, sino que buscó fusionar su concepto de moda con la esencia y gustos de Bebeshito como artista, logrando así un vestuario que refleja tanto la personalidad del cantante como la identidad visual de su show.
Los atuendos, que fueron desde un llamativo conjunto amarillo con toques urbanos hasta un look futurista en cuero negro y una chaqueta plateada, dejaron claro que la moda también fue protagonista en una noche que quedará en la memoria de sus fans.
Preguntas Frecuentes sobre el Concierto de Oniel Bebeshito en Miami
¿Quién fue el estilista detrás de los atuendos de Oniel Bebeshito en el concierto de Miami?
El estilista detrás de los atuendos de Oniel Bebeshito en el concierto de Miami fue el joven cubano Manuel Alejandro Pérez Odicio, creador de la marca de ropa 305 Superfly. Manuel se encargó de fusionar su concepto de moda con la esencia y gustos del artista, logrando un vestuario que reflejó tanto la personalidad del cantante como la identidad visual de su show.
¿Cómo fue la asistencia al concierto de Oniel Bebeshito en el Kaseya Center de Miami?
El concierto de Oniel Bebeshito en el Kaseya Center de Miami fue un éxito total, logrando llenar el recinto con capacidad para más de 19 mil personas. La euforia del público y el espectáculo ofrecido por el artista confirmaron su ascenso como una de las figuras más importantes del género urbano cubano.
¿Qué impacto tuvo el concierto de Oniel Bebeshito en su carrera artística?
El concierto en el Kaseya Center consolidó el ascenso internacional de Oniel Bebeshito, reforzando su presencia en el panorama musical urbano en Estados Unidos y destacando como un evento significativo para su carrera. La participación masiva y el éxito del evento reafirmaron su popularidad y la conexión con sus seguidores.
¿Cómo fue la reacción del público al espectáculo de Oniel Bebeshito?
La reacción del público al concierto de Oniel Bebeshito fue de entusiasmo y entrega total. El espectáculo incluyó una entrada espectacular del artista flotando en el aire, lo que generó una gran ovación de los asistentes y dejó una impresión duradera en los fanáticos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.