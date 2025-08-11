Descubre al cubano detrás de la imagen de Bebeshito para su concierto en el Kaseya Center de Miami

El concierto de Oniel Bebeshito en el Kaseya Center de Miami no solo fue un espectáculo musical, sino también un despliegue de estilo y creatividad. Detrás de cada uno de los llamativos outfits que lució el artista estuvo el joven cubano Manuel Alejandro Pérez Odicio, creador de la marca de ropa 305 Superfly.

Manuel, quien también es pareja de la influencer Amanda Camaraza, compartió en Instagram la emoción por haber formado parte de esta presentación.

“Primero que todo quiero mostrarles lo agradecido que estoy con Oniel Bebeshito y Richar Irete Melli y todo su equipo de trabajo en general por la gran atención y confianza que depositaron en mí. Hoy es un día muy especial tanto para mí como para Cuba porque una vez más se hizo historia con la bandera bien en alto. Esto es solo el comienzo”, escribió.

Su pareja, Amanda, no tardó en expresarle su orgullo en los comentarios: “Este es el comienzo de un largo camino. Estoy muy orgullosa de ti y de tu trabajo, amor. Horas y días sin dormir, pero valió la pena. Te amo”.

El estilista explicó que su trabajo no se limitó a imponer su visión creativa, sino que buscó fusionar su concepto de moda con la esencia y gustos de Bebeshito como artista, logrando así un vestuario que refleja tanto la personalidad del cantante como la identidad visual de su show.

Los atuendos, que fueron desde un llamativo conjunto amarillo con toques urbanos hasta un look futurista en cuero negro y una chaqueta plateada, dejaron claro que la moda también fue protagonista en una noche que quedará en la memoria de sus fans.

