El debate continúa tras polémica declaración de Ferrante: ¿Quién tiene más oyentes en Spotify, Celia Cruz o Bebeshito?

Vídeos relacionados:

La polémica estalló en redes sociales tras las declaraciones del productor de Planet Records, Roberto Ferrante, luego del exitoso concierto de Oniel Bebeshito en el Kaseya Center de Miami.

Ferrante no escatimó elogios y, en una publicación en Instagram que ha desatado reacciones encontradas, afirmó: “Tú eres el más grande artista cubano de todos los tiempos: eres más grande que Benny Moré, más grande que Celia Cruz, eres el más grande de todos, del presente y del pasado”.

Captura Instagram / Roberto Ferrante

Las palabras encendieron el debate entre seguidores y detractores, generando miles de comentarios. El influencer Cuba Urbano Noticias reaccionó con ironía y datos en mano: “Ferraaaa los números no mienten asere”.

Según cifras de Spotify, Celia Cruz supera los seis millones de oyentes mensuales, mientras que Oniel Bebeshito está cerca de alcanzar los 600 mil. Una diferencia que muchos consideran contundente para desestimar la comparación.

Captura / Spotify

Lo más leído hoy:

En la publicación de CiberCuba Entretenimiento en Facebook, los usuarios expresaron opiniones encontradas, desde críticas severas a Ferrante hasta muestras de respeto por el trabajo de Bebeshito.

"Cada cual en su género, respeto la opinión de cada persona; pero si esto es real, este señor está muy mal de salud mental. Lo que tiene de sustancia gris es lo mínimo si la tiene. Respecto al Bebeshito, se ha ganado lo que tiene a base de trabajo constante, su género ha destapado un acontecimiento sin precedentes para los que le siguen y para él, la constancia y dedicación en su trabajo merece que se le reconozca como un luchador incansable para llegar donde muchos no han podido", señaló un internauta.

Captura / Spotify

"Por favor sensatez y ética en lo que dice. Es una locura comparar a este chico con los genios musicales de Celia y El Benny. Aunque en su contexto ha facturado bien"; "Yo no sé nada de música, pero un artista tiene que trascender a nivel internacional y a Bebeshito lo conocen los cubanos nada más y su música se escucha en Cuba y en algunos estados de EE.UU. No hay comparación con esos grandes; antes de Bebeshito hay muchos más que han pegado temas internacionales como Gente de Zona, Descemer Bueno y otros que son reconocidos a nivel internacional. A este le falta muchísimo", comentaron otros.

"Es muy temprano para comparar con músicos tan únicos aunque pasen siglos, ya que en la vida no se repite lo mismo. A pesar de ser una fan de Bebeshito, ahora con tanto éxito es cuando va a empezar su carrera, mientras se mantenga como hasta ahora: sencillo, agradecido de sus fans, entre otras cualidades. Pero no lo empiecen a comparar con nadie", pidió una admiradora del reguetonero.

"Señor Roberto Ferrante, usted no sabe lo que usted está afirmando, usted no sabe de música, ni mucho menos sabe de la historia musical de mi querido país Cuba. Aprenda a respetar la historia musical y nunca compare a reinas y reyes de la historia musical cubana con un prospecto musical cantante de estos tiempos, con un género que se llama reparto. Le falta muchísima carretera a Bebeshito, o a cualquier cantante de reparto, para que usted, señor Ferrante, lo compare con leyendas musicales cubanas", arremetió otro.

Lo que está claro es que las declaraciones de Ferrante han colocado a Bebeshito en el centro de un debate que va más allá de los números y que reaviva la discusión sobre cómo se mide la grandeza de un artista: ¿por su impacto cultural, su trayectoria y legado, por su éxito en un género específico o por su alcance global?

Preguntas frecuentes sobre la polémica declaración de Roberto Ferrante