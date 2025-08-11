Oniel Bebeshito revive el épico opening de su concierto en el Kaseya Center de Miami: "Siempre quise hacerlo"

Oniel Bebeshito volvió a encender las redes al compartir en Instagram las impresionantes imágenes de su entrada en el concierto del pasado 9 de agosto en el Kaseya Center de Miami, un momento que, según confesó, llevaba tiempo soñando.
“Esto es algo nuevo para mí, pero siempre quise hacerlo. Me preparé para eso y ahora que lo veo me dan ganas de hacerlo más y duro y cada vez más duro”, escribió el reguetonero junto al video que muestra su espectacular entrada al escenario.
Cuando muchos pensaban que repetiría la icónica entrada de su primer show en Estados Unidos —con la capa de tigre en homenaje a El Taiger—, el artista sorprendió saliendo “volando” sobre el público, colgado de un arnés, mientras interpretaba "Estadio", un tema que reafirma su posición dentro del reparto y la música urbana cubana.
El momento, acompañado de luces, humo y gritos eufóricos de los fans, marcó un inicio de concierto que quedará grabado en la memoria de quienes asistieron, y que Bebeshito promete llevar “cada vez más alto” en sus próximas presentaciones.
Con capacidad para más de 19 mil personas, el Kaseya Center retumbó con la música del reguetonero cubano cuya primera gira por Estados Unidos ha sido un éxito.
Preguntas frecuentes sobre el concierto de Oniel Bebeshito en el Kaseya Center de Miami
¿Cómo fue la entrada de Oniel Bebeshito en el concierto del Kaseya Center?
Oniel Bebeshito sorprendió al público al entrar "volando" sobre el público, colgado de un arnés, mientras interpretaba su canción "Estadio". Esta espectacular entrada estuvo acompañada de luces, humo y el entusiasmo de sus fans, marcando un inicio memorable para el concierto.
¿Cuántas personas asistieron al concierto de Bebeshito en el Kaseya Center de Miami?
El Kaseya Center, con capacidad para más de 19 mil personas, fue llenado por completo durante el concierto de Bebeshito. Esto confirma el éxito del evento y la gran convocatoria del artista cubano en su primera gira por Estados Unidos.
¿Qué significó este concierto para la carrera de Oniel Bebeshito?
Este concierto marcó un hito importante en la carrera de Oniel Bebeshito, consolidando su posición como uno de los artistas cubanos más destacados del género urbano. Llenar el Kaseya Center no solo es un logro personal para el artista, sino que también refuerza su creciente popularidad y éxito en el mercado internacional.
¿Cuál fue la reacción del público y los medios ante el concierto de Bebeshito?
El concierto fue calificado como un éxito total, tanto por los asistentes como por los medios. Los fans mostraron su entusiasmo a través de gritos y coros durante la presentación, mientras que los medios destacaron la impresionante producción y la capacidad de convocatoria del artista cubano.
