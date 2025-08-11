Oniel Bebeshito revive el épico opening de su concierto en el Kaseya Center de Miami: "Siempre quise hacerlo"

Oniel Bebeshito volvió a encender las redes al compartir en Instagram las impresionantes imágenes de su entrada en el concierto del pasado 9 de agosto en el Kaseya Center de Miami, un momento que, según confesó, llevaba tiempo soñando.

“Esto es algo nuevo para mí, pero siempre quise hacerlo. Me preparé para eso y ahora que lo veo me dan ganas de hacerlo más y duro y cada vez más duro”, escribió el reguetonero junto al video que muestra su espectacular entrada al escenario.

Cuando muchos pensaban que repetiría la icónica entrada de su primer show en Estados Unidos —con la capa de tigre en homenaje a El Taiger—, el artista sorprendió saliendo “volando” sobre el público, colgado de un arnés, mientras interpretaba "Estadio", un tema que reafirma su posición dentro del reparto y la música urbana cubana.

El momento, acompañado de luces, humo y gritos eufóricos de los fans, marcó un inicio de concierto que quedará grabado en la memoria de quienes asistieron, y que Bebeshito promete llevar “cada vez más alto” en sus próximas presentaciones.

Con capacidad para más de 19 mil personas, el Kaseya Center retumbó con la música del reguetonero cubano cuya primera gira por Estados Unidos ha sido un éxito.

