Trump y Putin dialogan sin éxito sobre una posible salida a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantuvieron este jueves una conversación telefónica que concluyó sin avances hacia un cese de hostilidades en Ucrania.

En un escueto mensaje en su red social Truth Social, Trump, quien en campaña dijo que acabaría con esa guerra en días, anunció el diálogo poco antes de la llamada: “Will be speaking to President Putin of Russia at 10:00 A.M. Thank you!”. Este post fue compartido posteriormente por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X.

Por su parte, de acuerdo con EFE, el Kremlin informó que Putin reiteró durante la conversación que “Rusia no se desviará de sus objetivos” en Ucrania, a pesar de los reiterados llamados de Trump para un pronto alto al fuego.

Así lo declaró el asesor presidencial ruso de política internacional, Yuri Ushakov, quien explicó que Putin insistió en que Moscú continuará trabajando para eliminar lo que considera las “causas originales” del conflicto que llevaron a la actual confrontación.

Sexta llamada en lo que va del año

La conversación se prolongó casi una hora y fue el sexto contacto telefónico entre ambos líderes en 2025. Según Ushakov, Putin actualizó a Trump sobre el cumplimiento de medidas humanitarias acordadas con Ucrania en las negociaciones celebradas en Estambul y aseguró que Rusia mantiene disposición para continuar el diálogo con Kiev.

“Vladímir Putin destacó que nosotros continuamos buscando una solución política y negociadora al conflicto”, aseguró el asesor, aunque precisó que no se abordó concretamente una tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev.

También hablaron sobre Irán y Siria

El Kremlin indicó que Trump y Putin discutieron la situación del programa nuclear de Irán y la crisis en Siria, subrayando que Moscú considera esencial la resolución de estos conflictos exclusivamente por vías políticas y diplomáticas, expuso la citada agencia.

En cambio, Ushakov aclaró que no se tocó en esta conversación el reciente anuncio de Washington sobre el cese del suministro de ciertos tipos de armas a Ucrania, tema que ha generado tensión en los últimos días.

El asesor presidencial ruso confirmó que, durante este último intercambio, no se discutió la posibilidad de una futura cumbre entre Trump y Putin ni se fijó fecha para una nueva conversación.

