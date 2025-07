Habaneros estallan por el aumento de apagones: "Nos vamos a fundir"

Vídeos relacionados:

El hartazgo ante los apagones ha tomado fuerza en La Habana, donde los cortes eléctricos se han vuelto más prolongados, desorganizados y frecuentes. La población enfrenta dificultades crecientes para conservar alimentos, descansar durante la noche o estudiar, en medio de temperaturas elevadas y sin perspectivas de mejora.

La indignación se reflejó con fuerza en los comentarios al perfil oficial de la Empresa Eléctrica de La Habana, donde se publicaron reportes asegurando que determinados bloques no habían sido afectados en la madrugada del miércoles. Muchos usuarios lo desmintieron categóricamente: “Eso es mentira, sí hubo apagón en ese horario. En mi zona estuvimos sin corriente desde las 2:00 a.m. hasta las 6:00 a.m.”, escribió uno. Otro aseguró: “Nos están tomando el pelo, dicen que no cortaron y uno con el refrigerador descongelado”.

Los mensajes señalan una falta total de coherencia entre lo anunciado y lo vivido: “Ya uno no sabe qué creer, cada día cambian los horarios y nadie da una explicación clara”, “Nos quitaron la luz a las 10:00 p.m. y eran las 2:30 a.m. y todavía seguía el apagón”, “Esto es una burla, aquí nos vamos a fundir”.

Varios residentes denunciaron que algunos bloques han sido afectados hasta tres veces en un mismo día, sin previo aviso ni explicación técnica. “Bloque 2 lleva desde por la mañana sin corriente y ahora lo vuelven a quitar sin que esté en la planificación”, afirmó una persona. “Nos pusieron la corriente y a los diez minutos la volvieron a quitar. Así mismo se rompen los equipos”, advirtió otra.

Ante las críticas, la Empresa Eléctrica de La Habana respondió que el sistema de la capital está compuesto por 285 circuitos, de los cuales se afectan 112, distribuidos en cinco bloques. “El resto se mantiene con servicio porque actúan como estabilizadoras del SEN o garantizan electricidad a centros vitales como hospitales, fuentes de abasto de agua o zonas soterradas que no resisten interrupciones prolongadas”, señaló la entidad.

El descontento en la capital se produce tras la implementación esta semana de un nuevo cronograma de apagones que duplica la duración habitual de los cortes. Según el nuevo plan divulgado en redes sociales, los apagones ahora pueden alcanzar las ocho horas diarias e incluyen franjas de madrugada, lo que representa un retroceso respecto a semanas anteriores, cuando los cortes no superaban las cuatro horas por bloque y culminaban en la medianoche.

Los propios partes de la Unión Eléctrica reflejan que las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional se han agravado. El 2 de julio se registró una afectación máxima de 1,672 MW en el pico nocturno y se estimó que durante la jornada el déficit podría superar los 1,500 MW. Ese día, el servicio eléctrico permaneció interrumpido durante las 24 horas, incluyendo la madrugada del miércoles.

Además de la situación en La Habana, en otras provincias los cortes llegan a durar más de un día completo. Residentes en Camagüey, Bayamo, Cienfuegos y Villa Clara han denunciado apagones de entre 24 y 40 horas consecutivas, afectando directamente la salud, el descanso y la preparación de alimentos.

Mientras las explicaciones oficiales insisten en causas técnicas como falta de combustible, mantenimiento de plantas, y colapso de transformadores, la percepción en las calles es otra: la situación empeora, y los apagones se han vuelto parte inseparable de la vida cotidiana.

La energía eléctrica, esencial para la vida diaria, se ha convertido en uno de los puntos más críticos del deterioro económico del país. Aunque las autoridades aseguran que las afectaciones se realizan de forma equitativa y llaman a seguir “canales oficiales”, cada vez son más los ciudadanos que cuestionan la gestión del problema y la ausencia de soluciones a corto plazo.

