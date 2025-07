Niña cubana con tumor en un ojo suplica ayuda internacional: "Me gusta mucho jugar y no puedo"

Rocío Bustamante Riverón, una niña de 11 años con un linfangioma orbitario (tumor en el ojo izquierdo), hizo un emotivo llamado al mundo pidiendo ayuda para recibir tratamiento médico.

Desde que tenía once meses de nacida padece un linfangioma orbitario, un tumor benigno pero invasivo ubicado en su ojo izquierdo, que le impide llevar una vida normal y disfrutar de su infancia. "Yo quisiera pedirle al mundo entero que me ayude a curarme el ojo", suplica Rocío en un video difundido en redes sociales por su madre.

"A mí me gusta saltar mucho en el trampolín y no puedo. Me gusta jugar mucho en el parque inflable y tampoco puedo por la enfermedad que tengo", expresó la niña.

Su madre, Adela Amparo Riverón Vega, denuncia que a pesar de haber sido atendida en varios hospitales del país –como el William Soler, el Juan Manuel Márquez y el Ramón Pando Ferrer–, Rocío no ha recibido tratamiento alguno en más de una década. Desde los cuatro años, los médicos indicaron que debían esperar la evolución del tumor, alegando que solo intervendrían quirúrgicamente si este reventaba.

Actualmente, Rocío lleva más de tres meses en crisis constante, con hemorragias recurrentes en el ojo afectado, fuertes dolores de cabeza y falta de seguimiento médico adecuado. “Cada vez la veo peor”, confiesa su madre en declaraciones a nuestra redacción.

Los médicos que han seguido el caso, entre ellos el Dr. Julio César González Gómez y la Dra. Odelaisys Hernández Echevarría, ya habían advertido en 2018 que el tratamiento ideal era incompleto y riesgoso en Cuba, debido a la falta de condiciones técnicas y médicas.

Siete años después, la situación del sistema de salud en la isla es aún más crítica, agravada por la escasez de insumos y equipos especializados. El Instituto de Oncología reconoció que no cuenta con alternativas para el tratamiento ni la experiencia para realizar otros como drenaje por catéter percutáneo, guiado por ultrasonido.

No obstante, el MINSAP tampoco la ayuda para que se atienda fuera, cuando existe un departamento dedicado a ello.

En el último control, se le practicó a Rocío un TAC contrastado a solicitud de su madre, en vista de que no recibía revisiones regulares desde hacía años. Las únicas medidas paliativas ofrecidas han sido gotas oftálmicas, fomentos y revisiones esporádicas.

A pesar de su corta edad, Rocío comprende el impacto de su enfermedad. Más allá de las molestias físicas, le duele no poder jugar como otros niños. "Lo único que quisiera es pedirle al mundo que me ayude a curarme el ojo para jugar como los otros niños y disfrutar mi infancia".

La situación de Rocío no es única. Otras madres cubanas han denunciado públicamente la falta de tratamiento médico para sus hijos, como en el caso de Brianna Charlette Blanco, afectada por un tumor en la base de la lengua, o Jorgito Reina, un niño con leucemia que lleva casi dos años esperando una visa humanitaria para recibir atención médica en Estados Unidos.

La familia de Rocío ha recurrido a redes sociales y medios independientes para visibilizar su situación y clamar por una solución fuera del sistema nacional de salud. Mientras tanto, la niña continúa esperando una oportunidad que le permita jugar, saltar, correr y vivir como cualquier otra niña de su edad.

