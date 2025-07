Willy Allen: "No voy a votar por María Elvira (Salazar), estoy apoyando a alguien que la va a retar en las primarias"

Se puede decir más alto, pero no más claro. El abogado de Inmigración Wilfredo Allen ha asegurado en el programa semanal que tiene los lunes, a las 11.00 horas (de Miami), en CiberCuba que no votará en las próximas elecciones por la congresista republicana de su distrito, María Elvira Salazar. No es la primera vez que se muestra públicamente en contra de la gestión política de la ex presentadora, pero ahora asegura que está apoyando a otra persona que le echará un pulso dentro de cuatro años.

"No voy a votar por María Elvira (Salazar), estoy apoyando a alguien que la va a retar en las primarias", dijo sin dar más datos sobre esa candidatura que, por lo poco que avanzó, se está pergeñando, de momento, con discreción.

"Ya yo me ofrecí a ayudar a una oponente dentro del Partido Republicano. No es público todavía, pero una vez que se declare, estoy apoyando a alguien que la va a retirar", contestó Allen a la pregunta directa de CiberCuba si votará por María Elvira Salazar en los próximos comicios.

En opinión de Allen el único congresista cubanoamericano que podrá capear las consecuencias de la política migratoria de Trump en Florida será Mario Díaz-Balart porque "es una persona sólida" y gracias a esa solidez, el abogado descarta que le salga competidor o que corra el riesgo de no repetir. Es más, aseguró que si fuera el representante de su distrito, le votaría sin vacilación.

Otra cosa es el futuro político de Carlos Giménez y María Elvira Salazar, insinuó, sin entrar en detalles, para evitar pisar un charco de los que dan disgustos. "¿Estás halando la cadena?", bromeó en respuesta a CiberCuba.

No obstante, Willy Allen, que asegura haber votado por más presidentes republicanos que demócratas, reconoce que el apoyo que tiene la Administración Trump en Florida es "increíble" y eso le lleva a evitar poner la mano en el fuego por una supuesta victoria demócrata en el Estado. "¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de cuatro años? Ni siquiera yo sé si voy a estar vivo dentro de cuatro años", dijo.

Aún así, cree que vivirá para ver en 2026 "cómo los políticos del barrio son diferentes".

Willy Allen se enfrentó directamente a María Elvira Salazar en febrero pasado al tachar de "insulto" la solución que propone la congresista para regularizar a los I-220A y le pidió públicamente "que deje hablar cascarita de caña".

"Yo, públicamente, he pedido perdón por haber votado por ella dos veces. María Elvira, que era mi amiga, lo que está diciendo es una falta de respeto a cualquier persona pensante, que me insulta", dijo visiblemente molesto.

"No hay que presentar ningún proyecto de ley. La ley ya existe y es la Ley de Ajuste Cubano. Esa congresista (María Elvira Salazar) se está burlando de nosotros cuando dice que ella va a proponer la ley. Ella no puede proponer nada. Es una falta de respeto. Está hablando cascarita de caña", insistió el abogado.

"Si ella de verdad quisiera hacer algo, le pondría presión a su amiga, la secretaria del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) Kristi Noem, para que diga que la Ley de Ajuste Cubano aplica a los cubanos I-220 A porque fueron inspeccionados y admitidos", recalcó.

Ahora Allen va más lejos y no sólo dejará de votar a María Elvira Salazar. También apoyará la candidatura de otra persona del Partido Republicano, que él da por hecho que la retirará de la vida política.