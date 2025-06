Cubana I-220B, madre de bebé de dos meses, se salvó de deportación en cita urgente con ICE

¡Se salvó de la deportación! La joven cubana Elienay Estrada, I-220B y madre de una bebé de dos meses, ha conseguido ganar tiempo y tras ser citada de urgencia en la oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha conseguido que le permitan esperar un año más en territorio americano a la tramitación de su solicitud de reagrupación familiar.

Estrada acudió con mucha fe a la entrevista de urgencia que tenía este martes en la oficina de ICE, después de que en su cita anual de este 2025, pocos días antes, le sellaran su documentación y le dieran fecha para 2026. Poco después le llegó un mensaje de texto y un correo electrónico en el que la volvían a citar para este 24 de junio.

La mayoría de los abogados que consultó rehusaron acompañarla porque dieron por hecho que al ser I-220B, la llamaban para ejecutar la deportación. Ella consiguió que la abogada Irma Yanet Ramírez accediera a representarla y fue esta letrada la que optó por presentar un paro a la deportación el miércoles pasado, alegando que es madre de una bebé de dos meses y que tiene una proceso de reunificación familiar en trámite.

"Ya estoy en la casa. Efectivamente era para deportarme. Gracias que la abogada logró ganar un poquito más de tiempo para presentar una reapertura de caso y saber qué podemos hacer", dijo este martes, nada más llegar a su casa, en declaraciones a CiberCuba.

"Eso funcionó. Sí me iban a deportar en esta cita, pero me han dado otra para dentro de un año. Entonces tenemos este año aunque me pueden llamar antes, pero bueno, estamos esperando que eso no pase", añadió a esta plataforma.

"Tenemos un año para tratar de reabrir el caso y hacer algo, pero hoy sí era para deportarme", insistió.

Elienay Estrada ha sido madre en Fort Myers hace apenas dos meses y temía correr la misma suerte que Heidy Sánchez Tejeda, que sí fue deportada a Cuba en abril, dejando atrás a una bebé de año y medio, que en el momento de la separación aún era lactante. El caso, como no podía ser de otra manera, indignó a la comunidad cubana en el exilio.

Tras el revuelo que dejó a su paso la deportación de Heidy Sánchez, el caso de Eleinay Estrada tomó mayor relevancia. Ella llegó incluso a pedir ayuda a la oficina del congresista de su distrito, el republicano Carlos Giménez, que dijo que haría lo posible por ayudarla a pesar del estrecho margen de maniobra que tenían (apenas cinco días antes de la cita con ICE).

Finalmente, Elienay Estrada no ha sido deportada y podrá esperar un año en Estados Unidos, para ver si en ese plazo le llega la reunificación familiar y puede reabrir su caso y continuar con su vida junto a su bebé y a su esposo.