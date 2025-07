Cubana conmueve en redes con sentido mensaje: "Emigrar no es solo cambiar de país. Es empacar tu vida en una maleta"

Lisandra A. Morales, una joven madre cubana de tres hijos, ha tocado el corazón de miles de personas en redes sociales tras compartir una emotiva reflexión sobre lo que realmente implica emigrar.

En un video que compartió en Instagram contó su historia. La primera vez que emigró fue a Jamaica y a su juicio “fue muy fácil”, trabajaba como bailarina en un hotel y su trabajo le garantizaba todas las condiciones para vivir comodamente.

Pero su historia no se detuvo ahí. Más tarde, con un hijo pequeño y embarazada, decidió aventurarse en Estados Unidos. “Yo emigrante y bailarina, aquello no era el mejor combo. Así que me fui a hacer de todo: mesera, bartender, dealer de casinos, vendedora de seguros de vida, manager en una oficina para remover tatuajes. ¿Qué no hice yo?”, contó con honestidad y valentía.

Lisandra no se detiene al enumerar los desafíos que ha enfrentado, pero también reconoce las oportunidades que encontró. “Estados Unidos es uno de los países con mejores oportunidades para cualquier emigrante y al cual hoy le agradezco a la ciudadanía americana que me abre puertas al mundo”.

Sin embargo, lejos de quedarse en la comodidad de su estatus legal, optó por emigrar una vez más, ahora a México, apostando por nuevos horizontes.

“Tengo la ciudadanía americana, sí. Y eso me abre caminos. Pero lo más importante no es el pasaporte, sino el coraje de empezar de nuevo, porque emigrar no es solo cambiar de país. Es empacar tu vida en una maleta, dejar afectos, enfrentar miedos, reconstruirte desde cero”, aseguró Lisandra.

Su mensaje ha calado hondo en quienes han vivido experiencias similares. Emigrar, como bien resume Lisandra, no es solo un cambio de dirección; es también una transformación personal que exige valentía, sacrificio y mucha fuerza interior.

Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y experiencias de vida en el extranjero