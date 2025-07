Cubana narra el emotivo reencuentro en Cuba con su esposo deportado desde EE.UU.

Roxana Maldonado lleva más de dos décadas en Estados Unidos, pero su vida cambió radicalmente en 2023, cuando su esposo, Reinier Gutiérrez, fue deportado a Cuba tras meses detenido por las autoridades migratorias estadounidenses. Desde entonces, su historia se ha convertido en el reflejo de lo que viven muchas familias cubanas separadas por la deportación: precariedad, angustia, obstáculos burocráticos y una larga espera teñida de impotencia.

Este 3 de julio, Roxana viajó a la isla junto a sus hijos para reencontrarse con Reinier. El momento, que no logró capturar con su teléfono por el temblor de sus manos, fue relatado con emoción en un video que publicó en TikTok, donde comparte su día a día bajo el usuario @roxanamaldonado_.

“Ustedes saben que después de la deportación de mi esposo, yo he estado abogando y volviéndome loca por las redes”, explicó. “Finalmente llegué a Cuba. ¡Motembo está en candela!”.

En el video, entre risas nerviosas y la naturalidad de una madre que lidia con todo a la vez, incluyendo a su hija comiéndose un helado en pleno testimonio, Roxana intenta recomponer una realidad fragmentada por la distancia y las circunstancias. “Reseteando un poquito, vamos a ver qué pasa aquí, dejándoles una actualización”, dijo con esperanza, desde la tierra colorada del pueblo de Villa Clara.

Una separación que deja heridas profundas

El esposo de Roxana fue deportado durante la administración Biden, pese a que ella es ciudadana estadounidense y madre de un bebé ciudadano con problemas de salud. “No nos dejaron casarnos, no me dieron oportunidad de presentar nada humanitario”, denunció en su momento.

Lo que más la golpea no es lo material, sino el silencio forzado por los apagones y la mala conexión en el campo donde vive su esposo. “Cada vez que estoy hablando con él, no logro completar una conversación. Ni con recargas, ni con datos, nada funciona”. Paradójicamente, su esposo depende de una planta eléctrica vieja que él mismo había enviado a Cuba cuando vivía en EE.UU., y que ahora debe reparar para poder hablar con su familia.

Aun así, Roxana no se rinde. “Voy con los niños, a resetear un poco, porque esto ha sido un proceso que ha tomado dos años”, dijo. Su voz, entre agotada y firme, resume la resiliencia de miles de mujeres cubanas que cargan solas con la crianza, el duelo migratorio y la lucha contra un sistema que las ignora.

La historia del esposo de Roxana se suma a otras que han sacudido la conciencia colectiva en las últimas semanas. Ariel Cruz Penton, por ejemplo, fue deportado a México, tras siete años sin antecedentes penales en EE.UU.

Heydi Sánchez, otra madre cubana deportada en abril, aún espera desde la isla el proceso de reunificación con su familia en Estados Unidos, aunque su petición ya fue aprobada.

Cada testimonio pone rostro al drama migratorio. Historias como la de estas familias nos recuerdan que la deportación no termina cuando el avión toca tierra. Empieza ahí una lucha silenciosa, donde lo más duro no es el exilio, sino la distancia emocional, la imposibilidad de hablar con quién amas, y la desesperanza de no saber cuándo volverás a ver a tu familia unida.

