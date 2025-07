"Perdió sus documentos; nunca llegaron en el traslado": Esposa de cubano detenido por ICE cuenta que fue trasladado a Luisiana

La joven cubana Laura Yante García contó a través de las redes que su esposo, detenido por ICE, fue trasladado desde el centro de detención de Krome, en Miami, hacia el River Detention Center en Luisiana, y que durante el traslado perdió sus pertenencias.

“Trasladaron a mi esposo a otro centro de detención”, dice la cubana en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde explicó que ahora se encuentra en el centro River, en Luisiana. “Ahí de nuevo, empezar a hacer el proceso desde el principio, lo que se pueda hacer”, afirmó.

La joven expresó su frustración y angustia: “Mi esposo me llamó que perdió todas sus pertenencias, que solo le llegó su ropa a ese nuevo centro, pues ahora ni teléfono, ni pasaporte, ni documento, ni ID, ni su billetera con sus tarjetas, con sus cosas que él no había podido hacer el permiso para que yo se lo fuera a recoger”.

En su testimonio, agregó: “Si alguien ha pasado por esta misma situación díganme, por favor, en los comentarios qué han hecho. Son cosas importantes que necesitamos tener y yo no sé esa gente cómo van a perder sus documentos”.

También denunció la incertidumbre en la que se encuentra su esposo: “No los quieren dejar salir, pero tampoco los están deportando. Sin documentos, no los pueden deportar y además no queremos que los deporten. Eso es primordial”.

Sobre su situación personal, afirmó que no ha podido conseguir trabajo: “He estado aplicando, aplicando, aplicando a todos lados, he ido a entrevistas pero no sé qué está pasando. Tampoco. Sé que tengo que tener paciencia, y ser fuerte”.

La cubana, visiblemente afectada, cerró con un llamado a quienes hayan atravesado por algo similar: “Si alguien ha tenido la desgracia de que se le hayan perdido sus documentos en una transferencia y lo han podido recuperar, por favor coméntenmelo”.

Decenas de personas comentaron el video compartiendo experiencias similares, consejos y palabras de aliento. “Nosotros estamos pasando por lo mismo. Comenzó en Crow, después a Paso Texas, después a Arizona y ahora en California. Con abogado y pienso sacarlo bajo fianza para que pueda pelear su caso desde afuera con una petición de asilo. Los andan de aquí para allá y de allá para acá. Esto está fuera de control”, escribió una usuaria.

“Mi mamá estaba en el valle y después la trasladaron para esa y enseguida la deportaron”, relató otra. “La prisión es un negocio privado. Ahí está tu respuesta. Suerte”, escribió otra persona. Mientras que otra comentó: “Si lo llevan a Luisiana, de ahí a Texas y deportados. Siento que lo van a deportar a México”.

Otras personas compartieron mensajes de apoyo como “Dios permita que todas las que estamos pasando por estos momentos tan difíciles mantengamos la fe y la calma” o “Fuerza que Dios está con nosotros, mantengamos la fe y la serenidad”.

También hubo recomendaciones como “Solicitar el FOIA y ahí estará la copia de todos sus documentos” o “Tiene que meterse a la table y mandarle un mensaje al ICE para que le mande sus cosas”.

Yordanis López Portal, de 27 años, fye detenido por ICE en una corte de inmigración en Orlando tras la desestimación de su caso de asilo, a pesar de tener permiso de trabajo, impuestos al día y sin antecedentes. La detención ocurrió tras su primera cita con inmigración, y según su esposa, formaba parte de una "lista" de personas a las que se les cerraría el caso sin explicación clara.

Días después, ella contó que en el centro Krome donde fue recluido, no tenía acceso a higiene ni atención médica, y compartía condiciones inadecuadas con personas enfermas y de la tercera edad.

Recientemente han salido a la luz denuncias sobre negligencias y omisiones en el centro, incluyendo llamadas al 911 de empleados y familiares desesperados por la salud de los detenidos.

También se ha denunciado falta de alimentos y condiciones de hacinamiento en múltiples centros de detención de ICE en todo el país, así como un repunte de redadas y detenciones en lugares de trabajo.

Preguntas frecuentes sobre detenciones de inmigrantes cubanos por ICE