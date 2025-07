Cadáver de hombre que murió en su bicitaxi permaneció varias horas en plena calle

Vídeos relacionados:

Un bicitaxista camagüeyano que falleció el jueves por la mañana mientras trabajaba, permaneció varias horas en plena vía pública antes de ser trasladado a Medicina Legal.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles General Gómez y San Miguel, en el centro histórico de la ciudad, bajo un intenso calor que alcanzaba los 34 °C, con una sensación térmica superior a los 39 °C.

Foto: Facebook / La Hora de Cuba

Según reportó el medio independiente La Hora de Cuba, el hombre murió encima de su bicitaxi alrededor de las 11:00 am.

Foto: Facebook / Observatorio Cubano de Derechos Humanos

"Un policía le tomó el pulso y dijo que estaba muerto. No hubo primeros auxilios. Lo taparon con unos nailons y estuvo ahí durante algunas horas, a la vista de decenas de curiosos y tres policías con su carro. A la 1:30 pm, el cuerpo fue trasladado del lugar por las autoridades", detalla el texto.

Captura de Facebook / La Hora de Cuba

Aún no se ha divulgado la causa oficial de la muerte, pero en una publicación previa, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) indicó que el fallecido había recorrido unos dos kilómetros desde el hospital provincial antes de colapsar.

El organismo acompañó la publicación con una imagen -pixelada para proteger la identidad del fallecido- en la que se veía el cuerpo aún sobre el asiento del triciclo, tirado hacia adelante, rodeado de una patrulla policial y varios testigos.

Captura de Facebook / DIAZ CANEL SIN GAO

"Los bicitaxeros suelen hacer su trabajo pedaleando durante horas bajo el sol, a cambio de pagos que equivalen a entre 30 centavos de dólar y 10 dólares, según la distancia que recorran y la carga llevada, pues las autoridades prohíben instalarle motores eléctricos a sus vehículos, una solución a la que muchos acuden para cuidar su salud, aunque corren el riesgo de multas o decomisos", precisó La Hora de Cuba.

"Al calor y el esfuerzo físico que hacen, se suma la terrible situación de acceso a alimentos, medicinas y atención de salud adecuados, que convierte a estos hombres en blanco fácil de la fatiga y disímiles enfermedades", concluyó.

En los comentarios del post, una joven identificada como Tahimi Carballo, residente en Estados Unidos, aseguró ser su nieta de crianza.

"No saben la tristeza que me da ver esa foto, es mi abuelo y lo más triste es que no me pude despedir de él", expresó.

Carballo desmintió que su abuelo fuera un anciano. Según aclaró, solo tenía 56 años, estaba aparentemente bien y nadie en la familia esperaba una muerte tan repentina.

"Él llevaba más de 20 años en ese oficio, una solo vez conseguí que lo dejara por un trabajo en una empresa y duró menos de un año para regresar para el bicitaxi, él estaba aparentemente sano, pero el estrés que se vive día a día pasa facturas", detalló.

La foto del occiso, compartida en redes sociales, desató indignación en Internet.

La inacción de la Policía generó duras críticas.

"Una vez aprendí que si te encuentras un caso así, aunque creas que esté fallecido, digas que le encuentras pulso, con el objetivo de enviarlo urgente a un hospital. Evitas que el cadáver quede horas y horas expuesto a la mirada de curiosos, a estar tirado hasta que llegue Medicina Legal...", señaló una usuaria.

"Debieron llevarlo al hospital, quizás solo tenía un desmayo. Si los policías son analfabetos, que van a saber ellos de pulso", cuestionó otra.

"A lo mejor era una hipoglicemia", afirmó un técnico de la electricidad.

"No son médicos, no pueden declarar muerto a alguien sin que lo revise un profesional de la salud. Quizás era una hipoglucemia, un desmayo, o algo reversible si se actuaba a tiempo", cuestionó una trabajadora sanitaria. “Lo dejaron tirado como si fuera basura”, escribió otro usuario.

"La Policía no es médico para testificar así que está fallecido, tenían que llamar a algún profesional de salud para que confirmara el diagnóstico. Es un horror lo que se está viviendo, cada noticia peor que la última. Una vergüenza ver los disparates que se cometen. Quien sabe si daba primeros auxilios...", cuestionó una trabajadora de la salud.

En Cuba, los conductores de bicitaxi -muchas veces hombres mayores- realizan largas jornadas bajo el sol por apenas unos pocos dólares al día.

Las autoridades prohíben colocar motores eléctricos a estos vehículos, obligando a los trabajadores a depender exclusivamente de su esfuerzo físico, aun en condiciones climáticas extremas y sin garantías mínimas de salud o seguridad.

Este trágico episodio pone nuevamente en evidencia el abandono institucional que padecen miles de cubanos mayores, obligados a continuar trabajando hasta el colapso en un país con una red de protección social cada vez más deteriorada.

Mientras el régimen insiste en discursos de resistencia, la realidad para muchos se resume en fatiga, miseria y muerte silenciosa en medio de la calle.