Familia cubana de luto: Muere otro joven en la guerra de Ucrania

Osvaldo David Rodríguez Donate, joven cubano natural del municipio Fomento, en la provincia de Sancti Spíritus, perdió la vida en un ataque con drones en Ucrania, tras haber sido reclutado por el ejército ruso.

Rodríguez Donate había a Rusia hace tres años en busca de oportunidades, justo después de terminar el Servicio Militar en Cuba, según reseñó el portal noticioso La Tijera.

Sin embargo, el sueño terminó en pesadilla: fue arrestado durante una redada migratoria y encerrado en una cárcel rusa.

Estando la prisión, le ofrecieron una salida: ir al frente de guerra en Ucrania con la promesa de ser repatriado a Cuba si sobrevivía. Lamentablemente no ha sob

La citada fuente reveló que la familia del joven recibió la noticia devastadora a través de otra familia cubana que tiene un hijo en Rusia, país en el que ya han fallecido varios cubanos como consecuencia del conflicto bélico.

Otro joven cubano que muere lejos de su tierra, víctima del hambre, la desesperación y la manipulación.

Dolor comunitario: Voces desde Fomento

La reacción en Fomento ha sido unánime: consternación, dolor e impotencia.

"No me canso de verte, mi vida, cómo te nos fuiste y de la forma más triste del mundo, mi niño. Todas las familias del central de Fomento estamos destruidas por tu partida", escribió Estrella Zúñiga, vecina del joven.

Juan Pablo Hernández, amigo cercano, expresó: "EPD para mi hermano Osva, tantos planes y todo acabó en tragedia. Que Dios te tenga en la gloria".

Muchos otros comentarios destacan que Osvaldo era un joven noble, respetuoso, sin malicia, querido por todos.

Su muerte no solo representa una pérdida humana, sino también el reflejo de la desesperación generacional de muchos jóvenes cubanos atrapados entre la miseria local y las promesas vacías del extranjero.

Debate encendido: ¿Víctima, mercenario o ambas cosas?

En las redes sociales, el caso de Osvaldo ha desatado un acalorado debate.

Algunos comentarios acusan a los jóvenes cubanos reclutados por Rusia de ser "mercenarios", conscientes de lo que hacían.

Otros usuarios rechazan este enfoque con indignación y condenan la falta de empatía. Algunos apuntan jóvenes como Osvaldo no fueron voluntarios sino víctimas de la desesperación y la manipulación en un sistema injusto.

La discusión escaló incluso a acusaciones ideológicas, insultos cruzados, referencias religiosas y un intercambio encendido que evidencia cuán dividida y herida está la sociedad cubana ante estas tragedias.

Opinión pública: entre el luto y la crítica al sistema

En medio del dolor, se alzaron voces que apuntaron al origen del problema: la dictadura cubana.

“Un solo culpable, una dictadura que tiene a un pueblo sumido en la miseria, donde los jóvenes no tienen oportunidad de nada”.

Otros señalaron el papel del régimen ruso, que habría convertido a los migrantes cubanos en prisioneros forzados de guerra.

“Los rusos no quieren a los cubanos, solo los usan como carne de cañón”, opinó otro usuario. “¿Por qué si trajeron a Elián no traen de Rusia a esos jóvenes atrapados en la guerra?”, se preguntó una cubana.

“Es que salir de una dictadura para entrar en otra peor y en guerra nunca sería una buena opción”, escribió otro.

También hubo quienes intentaron matizar las posturas más duras.

Claudia Cáceres aclaró: “No pasó tres años matando a nadie. Cayó preso y negociaron su libertad. A la guerra no fue por elección, sino por desesperación”.

La mayoría de los comentaristas lamentan que tantos jóvenes estén siendo engañados con falsas promesas, obligados a firmar contratos en ruso sin traducción y luego enviados al frente, sin opción de negarse, bajo amenaza de permanecer en prisión.

En palabras de una de las comentaristas más conmovidas: “Que esta muerte no sea en vano. Que las familias se documenten, que no permitan que sus hijos caigan en ese juego fatal. Hay muchos que aún viven esa tragedia, peleándose por un país que no es el suyo”.

La historia de Osvaldo no debe quedar enterrada en un comentario más en redes sociales. Su vida, su muerte, su comunidad destrozada, exigen respuestas, memoria y justicia. Porque ningún joven cubano debería morir en una guerra extranjera solo por intentar escapar del hambre y la desesperanza.

El gobierno cubano se lava las manos

El gobierno cubano asegura que no tiene responsabilidad en el reclutamiento de ciudadanos cubanos para participar como mercenarios en la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las denuncias y testimonios que han sacudido a familias dentro y fuera de la isla.

En una entrevista con el programa estadounidense Democracy Now!, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío afirmó recientemente que La Habana "hizo público y denunció" el fenómeno de cubanos enrolados como soldados en ese conflicto bélico.

“Incluso se hizo público que habíamos tomado acciones, habíamos hablado con gobiernos vinculados con el tema”, declaró el funcionario, minimizando las acusaciones que han circulado en medios internacionales como la BBC o El País.

Fernández de Cossío aseguró que se han identificado ciudadanos cubanos luchando en ambos bandos del conflicto: “Se han detectado cubanos desde el lado de Rusia y se han detectado cubanos desde el lado de Ucrania”.

Según el vicecanciller, fueron redes de reclutamiento en Europa las que captaron a ciudadanos de varios países, incluidos cubanos, para enviarlos al frente de batalla.

“Nuestras leyes prohíben que un ciudadano bajo nuestra jurisdicción se preste a participar en las guerras de otros países. Es algo que se castiga por la ley en Cuba”, sentenció.

Testimonios que contradicen al régimen

Sin embargo, múltiples investigaciones y testimonios de cubanos involucrados en el conflicto pintan un panorama muy distinto. Un reportaje del medio ucraniano Schemes reveló la presencia de varios cientos de cubanos luchando para el ejército ruso, muchos de ellos integrados a la 106ª División Aerotransportada, activa en algunas de las batallas más sangrientas de la guerra, como la de Bakhmut. Incluso se identificaron combatientes cubanos con insignias del grupo Wagner y promoviendo propaganda bélica en redes sociales.

Uno de los casos más conmovedores fue el de los jóvenes cubanos Andorf Velázquez y Alex Vega, de apenas 19 años, quienes denunciaron haber sido engañados con falsas promesas de empleo en construcción y terminaron reclutados en una base militar rusa.

También, un oficial ruso reveló al Moscow Times que muchos de estos reclutas llegan directamente desde Cuba, firman contratos con el Ministerio de Defensa ruso y son enviados al frente. “Allí solo había cubanos y serbios”, confesó.

A través de redes sociales, personas como Elena Shuvalova han promovido contratos con el ejército ruso ofreciendo sueldos, beneficios migratorios y alojamiento, sin requerir pasaportes válidos.

Según Shuvalova, varios cubanos han sido enviados “exitosamente” a la guerra. En su perfil en redes sociales se evidencian vínculos con propaganda prorrusa, y publicaciones que ofrecen “ayuda” para enlistarse a pesar del estatus migratorio.

Silencio, contradicciones y más preguntas

Aunque el régimen insiste en que no tiene relación alguna con el reclutamiento, también ha admitido, en un comunicado del MINREX, que se investiga una red de trata de personas con fines militares que habría operado desde Rusia y Cuba. No obstante, no ha ofrecido cifras claras, ni detalles sobre los procesos penales mencionados, ni garantías sobre la protección de los afectados.

Mientras tanto, madres cubanas buscan desesperadamente noticias de sus hijos, jóvenes migrantes desaparecen en la maquinaria bélica del Kremlin, y las autoridades de la isla optan por la negación o la ambigüedad.

En medio de la crisis económica que golpea a la isla, muchos ven en estos contratos militares una “salida” desesperada. Otros, víctimas del engaño, han terminado atrapados en una guerra ajena que ahora los persigue con traumas, miedo y silencio.