Youtuber español conoce "la Cuba que no sale en los folletos"

El youtuber español José María Pastor, conocido como @topeadosdeviaje, compartió en TikTok un nuevo video sobre su visita a Cuba, donde afirmó que “hoy conocí una Cuba que no sale en los folletos”. En el clip, que ya acumula miles de visualizaciones, describe su experiencia: “Hoy fui a un cine popular, un mercado local, y un centro comercial. Lo que encontré me hizo entender mucho más de este país que cualquier guía turística”.

En su recorrido, relató que “primero fui a un cine popular, con entrada a precio simbólico y que solo proyectan una vez al día”. Más tarde visitó un mercado local lleno de vida, pero con un detalle que lo dejó fuera: “Muchos lugares solo aceptan pagos digitales entre cubanos, por lo tanto yo como turista estaba descartado”.

Por último, afirmó que entró a un centro comercial con “estantes llenos de productos que un cubano medio jamás podría pagar. Los precios están en dólares y el salario promedio son $12 al mes”. En su reflexión añadió: “A veces lo más básico es lo más inaccesible porque en Cuba el progreso no siempre llega a todos y lo que parece un avance a veces solo es una vitrina”.

En la descripción del material, adelantó: “Hoy te muestro tres mundos distintos dentro de Cuba. Un cine retro, un mercado local y un centro comercial casi fantasma. Todo en una misma ciudad: La Habana”. Detalló además que son “entradas baratas pero salas vacías, mercados donde no pude comprar ni un tomate por ser turista, y tiendas modernas… llenas de nada. Esto no es una crítica, es lo que vi. Porque Cuba tiene muchas caras. Y algunas… no salen en los folletos”.

El video generó numerosas reacciones, entre ellas mensajes de agradecimiento y llamados a la libertad. Una usuaria comentó: “Gracias por mostrar la realidad libertad es lo que necesitamos”, mientras otro señaló que “eso no es nuevo, es una lástima que lo publique ahora cuando eso se está viviendo desde 1990”.

También hubo advertencias sobre posibles restricciones a los creadores: “Pronto no dejarán entrar influencers a Cuba… o pueden prohibir utilizar las cámaras. Se les está saliendo la realidad documentada en la visión de un visitante”. Otros comentarios incluyeron frases como “Cuba libre ya”, “Abajo la dictadura”, “Gracias señor bendiciones PATRIA Y VIDA LIBERTAD ”, y reflexiones como: “La falta de libertad es peor que la pobreza extrema de la población”.

Este clip se suma a una serie de publicaciones en las que Topeados de Viaje documenta la precariedad y la desigualdad en Cuba. En videos anteriores, el creador aseguró que “lo que más me ha impactado es el hambre. He recorrido barrios de La Habana, caminado por mercados vacíos, conocido maestras que ganan el equivalente a diez dólares al mes y personas mayores que no tienen qué comer”.

También destacó que “aquí no me pidieron dinero. Me pidieron arroz, leche, medicamentos, pan… o el último sorbo de un refresco”. En otros testimonios captados en las calles de La Habana, un cubano le dijo: “No hay futuro ninguno, estoy en una cárcel, ¿a dónde voy a salir?”, y agregó: “Nunca he ido a Varadero ni a un cayo… tú vas a los hoteles y te forman por ser local”.

El propio creador resumió el impacto de esa conversación afirmando: “Por eso muchos prefieren callar, no porque no tengan nada que decir, sino porque tienen miedo. Y al final se resignan, se sientan, bajan la cabeza y dejan que todo siga igual”.

En otro de sus reportajes, tras acompañar a un hombre sin hogar en busca de comida, señaló: “Ahí entendí que en Cuba, incluso si tienes dinero, no significa que vayas a poder comer”, después de documentar cómo el hombre terminó revisando un contenedor de basura.

Otros creadores también denuncian la precariedad en Cuba

La denuncia de Topeados de Viaje coincide con la de otros creadores como Black Mango Podcast, que también han mostrado escenas de precariedad en barrios habaneros, hospitales en ruinas y testimonios de ciudadanos sin alimentos ni medicamentos. Al publicar uno de sus reportajes, afirmaron: “Detrás de las playas paradisíacas, los coches antiguos y las sonrisas forzadas… hay un país que sufre en silencio. Caminamos por sus calles, hablamos con su gente, vimos hospitales en estado de abandono, estanterías sin comida y ojos llenos de esperanza rota. Esto no es propaganda. Esto es humanidad. Esto es Cuba”. Puedes ampliar esta información en “El pueblo cubano merece ser escuchado”.

Estos contenidos han generado un fuerte impacto en redes, donde miles de usuarios piden que la realidad cubana “llegue al mundo”, mientras se multiplican mensajes de apoyo y agradecimiento por visibilizar la situación.

Preguntas frecuentes sobre la realidad cubana mostrada por youtubers