Cubano en España: "Venía preparado para muchas cosas pero estas cinco me dejaron frío"

"Aquí se respira diferente”, asegura un joven cubano en España, que compartió en redes las cinco cosas que lo sorprendieron profundamente al llegar: desde el respeto al semáforo peatonal hasta la puntualidad del transporte público.

Su testimonio, compartido en video, retrata el contraste cotidiano que viven muchos emigrantes cubanos al enfrentarse por primera vez a normas de convivencia, servicios y libertades que en la isla resultan impensables.

"Yo venía preparado para muchas cosas, pero estas cinco me dejaron frío como el invierno gallego", comenta en tono desenfadado el creador de contenido conocido como @estibito_vlogs, en un video que ya acumula cientos de reacciones en TikTok.

Entre los elementos que más lo sorprendieron destaca el respeto al semáforo peatonal, la limpieza de las calles, la puntualidad del transporte público, la educación de la gente y el respeto a los precios en el mercado. “En Cuba eso es decoración”, dice al hablar de los semáforos, y añade que en España cruzar en rojo es casi visto como un crimen. Sobre la puntualidad del transporte, comenta: "En Cuba el transporte es más como una promesa; aquí es matemática pura".

Su testimonio ha sido ampliamente celebrado por usuarios tanto cubanos como españoles. Comentarios como “hermano, con esa actitud te integras”, “gracias por valorar mi país” o “gente como tú nos hacen falta” se repiten entre las respuestas. Otros, sin embargo, han matizado que España también tiene sus carencias: “Gracias por valorar positivamente, pero también hay cosas no tan buenas”, escribió un usuario.

Una ola de testimonios similares

La experiencia de este joven se suma a una creciente narrativa en redes sociales, donde migrantes cubanos comparten sus vivencias en España. Recientemente, el cubano Amed González reflexionó que “España no es solo un país, es aire que no pesa”, al contrastar su nueva vida con la precariedad en Cuba: “Aquí no es un lujo tener luz, transporte, internet, ir al mercado y elegir”.

También ha destacado el testimonio de una cubana que definió su primera experiencia con la sanidad pública española como "estar en un hotel cinco estrellas", impresionada por la organización digital y el trato de los profesionales. Su visión generó tanto aplausos como debates sobre el estado actual del sistema sanitario.

Otro caso viral fue el de una abuela cubana de 87 años, sorprendida al ver por primera vez un langostino en un supermercado español. Su nieto documentó la reacción, que generó miles de comentarios llenos de ternura, pero también de reflexión sobre la escasez crónica en la isla.

La tiktokera Karlita, por su parte, también causó revuelo al mostrar su sorpresa al ver cómo los coches se detienen automáticamente al pulsar un semáforo. "Bienvenido al capitalismo, my love", dijo, provocando un intenso debate sobre educación vial y diferencias culturales.

Una experiencia compartida

Historias como estas forman parte de una memoria colectiva que revela el choque cultural que muchos cubanos experimentan al emigrar, así como el profundo contraste con la vida en la isla. Para muchos, el simple hecho de tener acceso constante a electricidad, agua o alimentos se convierte en un motivo de asombro y gratitud.

El joven de @estibito_vlogs lo resume así: "España tiene sus cosas, sí, pero estas cinco me hicieron decir: aquí se respira diferente".

