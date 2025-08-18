Periodista Javier Díaz denuncia aumento de robos en Barcelona: "Viajen a España, pero tengan cuidado"

Vídeos relacionados:

El periodista cubanoamericano Javier Díaz denunció en redes sociales que su madre fue víctima de un robo en Barcelona, una ciudad que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales focos de los carteristas en España.

Díaz explicó que su madre, quien reside en el país europeo desde hace casi cuatro años, perdió su teléfono móvil y su identificación personal tras ser asaltada este domingo.

"España es un país maravilloso, pero estos robos empañan mucho la imagen de grandes ciudades", comentó el reportero, quien agradeció la acogida que ha recibido su familia en el país ibérico, pero advirtió a sus seguidores sobre la necesidad de extremar precauciones en calles, metros y autobuses, sobre todo en zonas turísticas.

Según datos citados por Díaz, solo en Cataluña se registran alrededor de 155 robos de teléfonos móviles diarios, la mayoría de ellos en Barcelona, donde los carteristas operan con destreza y, en muchas ocasiones, logran evadir las cámaras de vigilancia.

El periodista lamentó el mal momento vivido por su madre, aunque señaló que ella misma restó importancia al suceso al considerar que “en la vida hay cosas más importantes”.

Otro periodista cubano fue víctima de robo en Madrid

Este no es un caso aislado. Hace un par de años, el periodista cubano Mario J. Pentón también denunció haber sido víctima de un robo en Madrid, mientras disfrutaba de unas vacaciones en la capital española.

Pentón relató en Facebook que un hombre de aspecto árabe lo abordó en la calle con la excusa de hablarle de “fútbol”, le pateó las piernas y, en cuestión de segundos, le arrebató el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo.

Los testimonios de ambos comunicadores reflejan un problema creciente en las principales ciudades españolas, donde los carteristas se han convertido en una pesadilla tanto para residentes como para turistas.