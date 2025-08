"Ni autobuses, ni horarios, ni información": Youtuber español va de Viñales a La Habana y constata el desafío de viajar por Cuba

El youtuber español Topeados de Viaje volvió a poner el foco sobre la realidad cubana con un video en el que describe la odisea que enfrentó para trasladarse de La Habana a Viñales, en medio del colapso del transporte público.

“Viajar por Cuba no es fácil y este viaje me lo ha demostrado. Intenté ir de La Habana a Viñales, pero no había ni autobuses ni horarios ni información. La única forma fue pagando un taxi colectivo, algo que muy pocos cubanos pueden permitirse”, contó el creador en el material compartido en su perfil en TikTok @topeadosdeviaje.

Durante su trayecto, relató escenas comunes para los cubanos: “Vi decenas de personas haciendo autostop con billetes en la mano, esperando horas y horas bajo el sol”. Y al llegar a su destino, la situación no mejoró: “No había ni luz, no había agua fría y el calor era insoportable. En una familia me ofreció agua y me contó su historia, y entendí aquí que a pesar de tener tan poco la gente comparte todo lo que tiene”.

“Viajar es ver paisajes sí, pero sobre todo es abrir los ojos y el corazón a otras realidades”, concluyó en su reflexión.

Un reflejo de la crisis del transporte en Cuba

Lo vivido por Topeados de Viaje coincide con la crítica situación del transporte en la isla. Solo el 35% de los servicios planificados de ómnibus se cumplen, según datos oficiales, mientras cientos de guaguas yacen oxidadas en “cementerios” de vehículos por falta de piezas y combustible.

Para paliar el colapso, el régimen anunció recientemente la donación de piezas por parte de China para reparar la flota de ómnibus en La Habana y presentó proyectos como la introducción de guaguas movidas por biometano en Matanzas. Sin embargo, estas iniciativas avanzan lentamente y no resuelven la escasez actual.

El transporte ferroviario tampoco escapa a la precariedad: este verano, los trenes nacionales retrasaron sus horarios por falta de locomotoras y coches, evidenciando que las soluciones oficiales no logran revertir el deterioro acumulado.

“La Cuba que no sale en los folletos”

El creador ya había mostrado en otro video la desigualdad en la isla al visitar un cine popular, un mercado local y un centro comercial en La Habana, donde afirmó: “Entré a un centro comercial con estantes llenos de productos que un cubano medio jamás podría pagar. Los precios están en dólares y el salario promedio son $12 al mes”.

En su serie de contenidos, también relató que en Cuba “incluso si tienes dinero, no significa que vayas a poder comer”, tras acompañar a un hombre en busca de alimentos que terminó revisando un contenedor de basura.

