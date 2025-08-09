¿A cuánto se venden euros, dólares y MLC hoy en Cuba?: Estas son las novedades

Vídeos relacionados:

Loma abajo y sin frenos, así sigue la Moneda Libremente Convertible (MLC) en Cuba.

A las 8:00 a.m. (hora local cubana) la moneda virtual con que opera el régimen cubano sufre otro bajón, y se vende ya a 210 CUP.

La MLC ha protagonizado una racha de notable inestabilidad esta semana y parece condenada a desaparecer en un plazo no muy largo.

En el caso del dólar y del euro, conservan los valores del día anterior: la moneda estadounidense en 397 CUP y la europea en 445 CUP, cifras récord de venta en ambos casos.

Subidón de la mediana de venta para el dólar y el euro

La mediana de valores de compraventa en el mercado informal apunta a aumentos para el dólar y el euro: la divisa estadounidense apunta a 400 CUP y el euro a 450.

Es importante recordar que la mediana de valores de compraventa que publica elTOQUE representa el precio intermedio entre las diferentes ofertas reportadas por usuarios y observadores del mercado informal en Cuba.

A diferencia del promedio, la mediana evita distorsiones causadas por valores extremos y refleja con mayor precisión el comportamiento real de las transacciones más comunes.

Tasa de cambio hoy 09/08/2025 - 8:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 397 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 445 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

A mediados de julio el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, anunció que en el segundo semestre de 2025 se implementará un nuevo “mecanismo de gestión, control y asignación de la divisa”, como parte del llamado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.

Según lo dado a conocer, el nuevo modelo incluirá la transformación del mercado cambiario oficial, la consolidación de esquemas de financiamiento y la supuesta redistribución más eficiente de las divisas generadas por las empresas estatales.

Mientras tanto, el mercado informal sigue marcando la pauta: el peso cubano vale cada vez menos y las remesas de los emigrados constituyen el principal sostén de millones de hogares en todo el país.